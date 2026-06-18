¿México ya amarró el primer lugar del Grupo A del Mundial? La regla que despeja dudas

México quedó como líder el Grupo A Venció a Corea en el Estadio Guadalajara (Mexsport)

Aunque todavía falta una jornada por disputarse en la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Mexicana ya tiene garantizado el primer lugar del Grupo A. Ni una derrota en la última fecha ni una combinación adversa de resultados pueden cambiar su posición en la tabla.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tiene una ventaja definitiva tras dos jornadas perfectas que lo colocan fuera del alcance de sus rivales.

Los resultados de México en el Mundial 2026

México venció 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada, resultado que se sumó al 2-0 obtenido previamente ante Sudáfrica. Con seis puntos, el Tricolor domina el grupo con paso perfecto.

En ese mismo sector, Corea del Sur acumula tres unidades, mientras que Chequia y Sudáfrica suman un punto cada uno.

En la segunda jornada, Sudáfrica y Chequia igualaron 1-1 en Atlanta. Ese empate dejó a ambas selecciones con vida matemática, pero sin margen real para alcanzar a México en la cima del sector.

La regla de desempate en Grupos que le da el liderato definitivo a México

En caso de empate en puntos, el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo entre los equipos involucrados. México derrotó a Corea del Sur en la fase de grupos, lo que le otorga ventaja irreversible frente al único rival que aún podía alcanzarlo en unidades.

Esto significa que incluso si Corea del Sur gana su último partido y México pierde el suyo, el orden del grupo no cambiará en la cima.

Así queda el Grupo de México en el Mundial

Tras dos fechas disputadas, la clasificación es la siguiente:

México: 6 puntos

Corea del Sur: 3 puntos

Chequia: 1 punto

Sudáfrica: 1 punto

México enfrentará a Chequia en la última jornada en el Estadio Ciudad de México, mientras que Corea del Sur se medirá ante Sudáfrica en Monterrey.

Con el primer lugar confirmado, México avanzará a la sigueinte ronda a disputarse en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.