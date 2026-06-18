República Checa vs Sudáfrica: ¿A qué hora juegan los rivales de grupo de México y en qué canal verlo?

República Checa vs Sudáfrica

Después de una semana completa de Copa del Mundo, este jueves 18 de junio comienzan los partidos de la segunda jornada con algunos equipos buscando asegurar su boleto a la siguiente ronda. Para comenzar con las acciones del día, tendremos actividad del Grupo A, que lidera México actualmente luego de su victoria del juego inaugural. República Checa y Sudáfrica se estarán midiendo en busca de sus primeros puntos en este torneo en un duelo que no pueden permitirse perder si no quieren comprometer sus posibilidades de seguir adelante en el certamen tras haber arrancado con una derrota.

Tras los partidos del día de ayer, todas las selecciones ya tienen un partido disputado y los posibles escenarios para avanzar o quedar eliminados comienzan a dibujarse. Aunque el nuevo formato permite mayor margen de error, perder los dos primeros partidos puede dejar a cualquiera de estos dos en una situación muy comprometida, y el empate tampoco ayuda mucho a sus respectivas esperanzas de llegar a la fase de eliminación directa. Por eso, tendrán que dejar las especulaciones atrás e ir en busca de los tres puntos para poder depender de sí mismos en lo que será el partido de la tercera jornada para cerrar.

¿A qué hora se juega el República Checa vs Sudáfrica? | Mundial 2026, Grupo A

Este partido inaugurará las emociones del día a las 10:00 horas (CDMX) desde la cancha del Atlanta Stadium.

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Previa del República vs Checa? | Mundial 2026, Grupo A

El inicio de este torneo se dio con el pie izquierdo para ambas selecciones. Sudáfrica perdió ante México y República Checa cayó ante Corea del Sur. Ahora, ambos necesitan una victoria sí o sí para poder mantener sus aspiraciones de seguir adelante en este torneo. Además, ambos saben que el resultado entre sus rivales de grupo que jugarán esta noche en Guadalajara puede cambiar las cosas por completo, por lo que no pueden darse el lujo de salir a especular.

La República Checa comenzó ganando su partido ante su rival asiático, pero un par de jugadas rápidas de los ‘Tigres’ asiáticos les costaron los tres puntos. El equipo europeo mostró ser un auténtico peligro en jugadas a balón parado y en situaciones de táctica fija, por lo que el día de hoy podrían volver a apelar a esta fortaleza para tratar de imponerse en el terreno de juego.

Por su parte, el equipo sudafricano tendrá que lidiar también con las bajas de Sphephelo Sithole y de Themba Zwane, quienes fueron expulsados del partido en contra de México. Los ‘Bafana Bafana’ fueron junto con Túnez, Senegal y Argelia los tres equipos africanos que sufrieron derrotas en este inicio de torneo, mientras que el resto lució con un mejor desempeño y obteniendo resultados favorables como el caso de Costa de Marfil y Ghana. Hoy, tratarán de poner en alto el nombre del continente de nueva cuenta.