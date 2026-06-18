XIX Campeonato Continental Americano de Ajedrez

. .

Esta eliminatoria por el campeonato mundial concluyó el 11 de junio en Oaxtepec, Morelos con la participación de 126 jugadores de todo el continente.

El GM estadounidense Sam Shankland retuvo su título al terminar primero en solitario con 9½/11, concediendo únicamente tres tablas. Su dominio nunca estuvo en duda. Como principal favorito, Shankland figuró entre los líderes desde el inicio, y su quiebre decisivo se produjo entre las rondas siete y nueve — tres victorias consecutivas le permitieron distanciarse del resto del campo, liderazgo que ya no abandonaría. Gracias a su actuación, ganó 11.3 puntos de rating y escaló 12 posiciones en el ranking en vivo.

Las apuestas iban mucho más allá del prestigio continental. Los cuatro primeros lugares otorgaban clasificación a la Copa Mundial FIDE 2027. Esos boletos fueron para Shankland, Juan Carlos Obregón (México), Sandro Mareco (Argentina) y Alexandr Fier (Brasil). Los criterios de desempate separaron a estos cuatro del resto del quíntuple empate en el segundo puesto. Se quedaron en la raya el GM Yago De Moura Santiago (Brasil) y el FM José Alberto Sánchez Negreiros (Perú), todos con 8/11

La Copa Mundial FIDE es uno de los eventos más importantes del calendario. Se trata de un torneo por eliminación directa en el que participan los mejores ajedrecistas del mundo.

Cada ronda consiste en un mini-match de dos partidas con ritmo clásico. En caso de empate, se recurre a partidas de desempate con ritmo rápido.

IMPORTANCIA

Más allá del título y el premio en metálico, la Copa Mundial tiene un valor estratégico enorme: los dos finalistas obtienen plaza directa en el Torneo de Candidatos, que es el evento que determina quién desafía al Campeón Mundial. Es decir, una buena actuación en la Copa Mundial puede catapultar a un jugador directamente a la lucha por el título mundial.

CLASIFICACIÓN

Los participantes llegan por distintas vías: ranking FIDE, campeonatos continentales (como el que acaba de disputarse en Oaxtepec), torneos del Grand Swiss, y plazas de invitación. De ahí la relevancia de que Obregón, Mareco y Fier hayan asegurado su lugar — para muchos jugadores del continente americano, el Continental es la principal puerta de entrada a la Copa Mundial.

Obregon – Martinez

Defensa Siciliana (R11)

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 Ac5 6.Cb3 Ca7 7.0–0 Cc6 8.Dg4 Df6 9.C1d2 (Con la obligación de ganar en la última ronda, las blancas escogen una línea secundaria que saca de inmediato a su contrincante de la teoría)

9….h5? 10.De2 d6 11.Cc4 e5 12.Ae3 Cge7 13.Axa7 Txa7 14.De3 0–0 15.Tad1 b5 16.Cca5 Td7 17.c4 b4? 18.Cxc6?! Cxc6 19.Ae2 h4 20.Db6? d5 21.c5 d4 22.Ca5? (Después de varias incorrecciones, las negras están ganando)

22….Cxa5 23.Dxa5 h3 24.Dxb4 Ab7? (Decide 24….Dg6 25.Af3 Tb7 26.Da3 Ad7 27.Tfe1 Tfb8 28.b3 Ag4)

25.f3 Dg5 26.Tf2

. .

26….f5?? (Un monumental descuido) 27.c6 (Hay jaque en c4) fxe4 28.cxb7 Tdd8 29.Db3+ Rh8 30.fxe4 d3 31.Txd3 Dc1+ 32.Af1 1–0