Dieciseisavos de final del Mundial 2026: así se verían los primeros cruces tras la jornada 1

Posibles partidos en Dieciseisavos de Final Proyección de los enfrentamientos que podrían ocurrir en dieciseisavos de final tras los resultados de la Jornada 1 en Fase de Grupos.

¡Arranca la Jornada 2 de la Fase de Grupos este Mundial FIFA 2026!

Tras una semana de emocionantes encuentros, inesperados resultados y récords casi superados, la siguiente etapa del torneo continúa este jueves 18 de junio con partidos como Sudáfrica vs Chequia, Suiza vs Bosnia y Herzegovina, Canadá vs Catar y el ansiado México vs Corea del Sur, que se disputará en el Estadio Guadalajara.

Sin embargo, rumbo a este siguiente peldaño, los resultados de la Jornada 1 ya lanzan una proyección de los posibles enfrentamientos que podrían suceder durante la primera etapa de eliminación, los Dieciseisavos de Final.

Proyecciones para Dieciseisavos de Final del Mundial 2026: ¿cuáles serán los posibles partidos?

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo 2026 añadirá una etapa previa a los tradicionales octavos de final en la competencia, los dieciseisavos; esta medida surge al tratarse del Mundial más extenso hasta el momento, ya que incluyó 48 selecciones clasificadas (antes eran 32) a la justa futbolera más importante del deporte.

Ahora, previo al arranque de la Jornada 2 de la Fase de Grupos, la afición internacional del futbol ha acomodado sus proyecciones para la primera etapa de eliminación tras los resultados iniciales de los enfrentamientos vistos hasta ahora.

Entre los que destacan, son:

México vs Escocia

Hasta el momento, México lidera el Grupo A con 3 puntos tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, por lo que podría enfrentarse a Escocia si esta selección avanza como uno de los mejores terceros de su sector; tal posibilidad aumentó tras la sorpresa de los escoceses ante Haití, a quienes vencieron 1-0.

El enfrentamiento está proyectado para disputarse en el Estadio Ciudad de México, tres veces anfitrión del Mundial FIFA, lo que podría inclinar la balanza a favor del equipo tricolor.

Argentina vs Uruguay

La Albiceleste cumplió las expectativas del público aficionado al dominar en el Grupo J con 3 puntos después de derrotar a Argelia 3-0 en el partido debut. Por su parte, Uruguay se posiciona en el Grupo H, sector donde todos los equipos quedaron empatados con 1 punto al término de la primera jornada.

De acuerdo con la programación, este partido se llevaría a cabo en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), Estados Unidos.

Portugal vs Croacia

Tras su debut en el Mundial 2026, Portugal está empatado con 1 punto en el Grupo K al ceder su dominio ante República del Congo, mientras que Croacia llega con 0 puntos tras perder (4-2) un intenso encuentro contra Inglaterra en el Grupo L.

El escenario elegido para este encuentro sería el Estadio Toronto, en Canadá.

Francia vs Suecia

Uno de los encuentros posibles más emocionantes es Francia vs Suecia, el cual se contempla tras el liderazgo compartido de Francia en el Grupo I al obtener 3 puntos después de su victoria ante Senegal (3-1). Suecia, por su partes, es líder indiscutible del Grupo F tras arrasar con una goleada a Túnez (5-1).

Este encuentro tomaría lugar en el Estadio Nueva York, popularmente conocido como East Rutherford, en Estados Unidos.

¿Cómo se definen los cruces en Dieciseisavos de Final?

Alrededor de 495 combinaciones son contempladas como posibles, según el reglamento de FIFA para el Mundial 2026, contrario al esquema fijo en torneos pasados.

El principio básico es emparejar a los ganadores de grupo con los segundos lugares o los mejores terceros, de forma que eviten jugar contra equipos de su mismo sector en esta primera fase de eliminación. A su vez, se evaluará el rendimiento de los primeros lugares y los terceros, ordenándose de acuerdo a los criterios de desempate.

Por ejemplo, potencias como Portugal y España que cedieron puntos en su debut al empatar con sus respectivos rivales, podrían clasificar como segundos, lo que representaría la oportunidad de duelos intensos contra líderes de otros sectores en las primeras etapas de eliminación.

Los dieciseisavos de final comenzarán a jugarse del 28 de junio al 3 de julio, según lo determina el calendario del Mundial 2026.