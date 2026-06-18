Van cuatro partidos en México del Mundial 2026: ¿cuántos faltan y dónde se jugarán?

Mundial 2026 Todos los partidos que faltan en México.

Tras la disputa de los primeros cuatro encuentros en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la actividad mundialista continúa con varios partidos pendientes, incluyendo compromisos de la selección mexicana y encuentros de eliminación directa.

Hasta el momento, México ha sido sede de cuatro encuentros mundialistas: el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, la victoria de Corea del Sur sobre Chequia en Guadalajara, así como los duelos entre Suecia y Colombia en Monterrey y Colombia frente a Uzbekistán en la capital del país.

Así quedaron los grupos tras la primera fecha. 📊👀#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/YhWMnhkxEa — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 18, 2026

Con ello, se han disputado cuatro de los 13 partidos programados en sedes mexicanas durante el torneo. Esto significa que aún quedan nueve encuentros por celebrarse entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluidos tres partidos más de la fase de grupos y seis compromisos correspondientes a las rondas de eliminación directa.

Partidos pendientes en Guadalajara

La sede tapatía tendrá actividad en tres ocasiones más durante el Mundial, incluyendo el segundo partido de México en el Grupo A y el duelo entre Uruguay y España.

México vs Corea del Sur - 18 de junio

vs - 18 de junio Colombia vs RD Congo - 23 de junio

vs - 23 de junio Uruguay vs España - 26 de junio

Partidos pendientes en Monterrey

De igual forma, la capital de Nuevo León albergará otros tres compromisos, incluido el cierre del Grupo A entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Túnez vs Japón - 20 de junio

vs - 20 de junio Sudáfrica vs Corea del Sur - 24 de junio

vs - 24 de junio Dieciseisavos de final (1F vs 2C) - 29 de junio

Partidos pendientes en CDMX

Finalmente, la Ciudad de México cerrará la fase de grupos de la Selección Mexicana y posteriormente recibirá dos encuentros de eliminación directa.

México vs Chequia - 24 de junio

vs - 24 de junio Dieciseisavos de final - 30 de junio

- 30 de junio Octavos de final - 5 de julio

Después del último partido que se disputará en el Estadio Azteca, el Mundial 2026 continuará su desarrollo en las sedes de Canadá y Estados Unidos hasta la gran final, programada para el 19 de julio en el Estadio Nueva York.