Van cuatro partidos en México del Mundial 2026: ¿cuántos faltan y dónde se jugarán?

Tras la disputa de los primeros cuatro encuentros en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la actividad mundialista continúa con varios partidos pendientes, incluyendo compromisos de la selección mexicana y encuentros de eliminación directa.
Hasta el momento, México ha sido sede de cuatro encuentros mundialistas: el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, la victoria de Corea del Sur sobre Chequia en Guadalajara, así como los duelos entre Suecia y Colombia en Monterrey y Colombia frente a Uzbekistán en la capital del país.
Así quedaron los grupos tras la primera fecha. 📊👀#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/YhWMnhkxEa— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 18, 2026
Con ello, se han disputado cuatro de los 13 partidos programados en sedes mexicanas durante el torneo. Esto significa que aún quedan nueve encuentros por celebrarse entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluidos tres partidos más de la fase de grupos y seis compromisos correspondientes a las rondas de eliminación directa.
Partidos pendientes en Guadalajara
La sede tapatía tendrá actividad en tres ocasiones más durante el Mundial, incluyendo el segundo partido de México en el Grupo A y el duelo entre Uruguay y España.
- México vs Corea del Sur - 18 de junio
- Colombia vs RD Congo - 23 de junio
- Uruguay vs España - 26 de junio
Partidos pendientes en Monterrey
De igual forma, la capital de Nuevo León albergará otros tres compromisos, incluido el cierre del Grupo A entre Sudáfrica y Corea del Sur.
- Túnez vs Japón - 20 de junio
- Sudáfrica vs Corea del Sur - 24 de junio
- Dieciseisavos de final (1F vs 2C) - 29 de junio
Partidos pendientes en CDMX
Finalmente, la Ciudad de México cerrará la fase de grupos de la Selección Mexicana y posteriormente recibirá dos encuentros de eliminación directa.
- México vs Chequia - 24 de junio
- Dieciseisavos de final - 30 de junio
- Octavos de final - 5 de julio
Después del último partido que se disputará en el Estadio Azteca, el Mundial 2026 continuará su desarrollo en las sedes de Canadá y Estados Unidos hasta la gran final, programada para el 19 de julio en el Estadio Nueva York.