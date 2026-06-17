México vs Corea: ¿A qué hora abren el FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX? Vive el partido de México vs. Corea en el FIFA Fan Fest CDMX; conoce desde qué hora podrás entrar y cuáles son los otros partidos que se transmitirán (GRACIELA LÓPEZ/CIARTOSCURO.COM)

Continúa la fiebre mundialista en México con la Selección Mexicana jugando su segundo partido en el Mundial 2026 contra Corea del Sur, siendo este uno de los enfrentamientos más esperados por los aficionados.

El partido de México vs. Corea se llevará a cabo este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara y, para quienes no puedan asistir a este encuentro, podrán seguir la transmisión en vivo junto con miles de aficionados en el FIFA Fan Fest del Zócalo en la CDMX; aquí te compartimos todos los detalles.

¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest del Zócalo este jueves 18 de junio?

El FIFA Fan Fest del Zócalo en la CDMX abrirá sus puertas a partir de las 8:30 horas para recibir a todos los amantes del fútbol que deseen ver alguno de los cuatro partidos del Mundial 2026 que se transmitirán este jueves 18 de junio.

Recuerda que la capacidad del FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX es de un máximo de 55 mil personas, por lo que, al llenarse el cupo, ya no podrán ingresar más personas. No obstante, debido a la cantidad de gente que ha asistido, en esta ocasión instalarán pantallas adicionales alrededor de la Plaza de la Constitución.

¿A qué hora es el partido de México vs. Corea?

El partido de México vs. Corea del Sur comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, si quieres seguir la transmisión en vivo desde el FIFA Fan Fest CDMX, recuerda llegar con tiempo, pues se espera una alta afluencia de personas para dicho encuentro.

¿Cuáles son los partidos que se transmitirán en el FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX este 18 de junio?

Los cuatro partidos del Mundial 2026 que se transmitirán este 18 de junio en el FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX son:

Chequia vs. Sudáfrica a las 10:00 horas

a las 10:00 horas Suiza vs. Bosnia a las 13:00 horas

a las 13:00 horas Canadá vs. Qatar a las 16:00 horas

a las 16:00 horas México vs. Corea del Sur a las 19:00 horas

¿Dónde estarán ubicadas las pantallas adicionales del FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX?

Recuerda que si no puedes ingresar al FIFA Fan Fest del Zócalo, todavía podrás ver la transmisión en vivo del partido de México vs. Corea del Sur en alguna de las pantallas adicionales que se instalarán en:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

16 de Septiembre y Palma

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador