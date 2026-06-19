Charros rescata triunfo ante Diablos

BATERÍA. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

El pitcheo de Diablos Rojos del México fue débil, muy débil. Los bates de Charros de Jalisco no solo aprovecharon la situación, sino que se vengaron de las dos derrotas previas y conectaron 21 hits para llevarse el triunfo en el tercero y último de la serie interzona, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la capital mexicana, y que fue interrumpido por lluvia en el cierre de la octava entrada.

Jalisco comenzó agresivo con Allen Córdoba, primero en el orden, quien bateó un doblete ante el abridor Luis Ángel Rodríguez y fue impulsado por Jared Walsh para la carrera de la quiniela. Charros anotaría dos más en ese primer inning con el propio Walsh y Mateo Gil, quienes fueron remolcados por Kyle Garlick, para colocar el 3-0.

Diablos reaccionó en el cierre del primer rollo, con carreras de Moisés Gutiérrez y Robinson Canó, tras sencillo de Jon Singleton, para el 3-2. En la segunda entrada conseguirían el empate con la anotación de Franklin Barreto, impulsado por Río Ruiz, ante los disparos del abridor Zac Grotz.

La ofensiva charra marca la diferencia

Jalisco regresó al ataque en la tercera, con doblete de Kyle Garlick, sencillo de Yadiel Hernández y hit productor de Seby Zavala, quien empujó a ambos coequiperos para el 5-3.

Diablos respondió con jonrón solitario de Jon Singleton, quien llegó a 18 cuadrangulares en la campaña, para colocarse en el segundo lugar de la LMB, detrás de los 19 de Gabriel Cancel, de Bravos de León.

Errores y bullpen castigado

En la apertura de la cuarta, con Víctor González en la loma por los Diablos, vino al bate Jared Walsh, quien bateó cerca del lanzador. González tiró mal a primera y Walsh llegó hasta tercera para anotar con hit de Mateo Gil, colocando el 6-4.

Charros aprovechó la tibieza del bullpen escarlata y anotó tres más en la sexta entrada con Johneswy Fargas, Allen Córdoba y Jared Walsh, a partir de hits ligados ante el relevista Óscar Rojas. Jalisco consiguió cuatro carreras más en la séptima, cortesía de Alex Mejía, Irving López, Fargas y Córdoba, en lo que parecía ya una práctica de bateo.

Intento de reacción bajo la lluvia

Finalmente, en la octava y ya con la pizarra 13-5, Benjamín Gil mandó a la lomita a Amir Garrett, quien no tuvo su mejor salida: golpeó a Ramón Flores, otorgó base por bolas a Julián Ornelas y recibió imparable de Francisco Mejía, quien los remolcó al plato.

Después, Franklin Barreto conectó cuadrangular por el jardín derecho, llevando también a Mejía a la registradora para hacer más decoroso el marcador: 13-9.

Lluvia, suspensión y desenlace

La lluvia aumentó su intensidad y los umpires determinaron la suspensión del encuentro. Tres medias horas después, como dicta el reglamento de la LMB, se anunció el final del juego y el triunfo de Charros de Jalisco.

Diablos Rojos del México recibirá, a partir del viernes, a Sultanes de Monterrey, mientras que Jalisco viajará a Oaxaca para cerrar las series interzonas.