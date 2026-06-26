¡Histórico! Triplete de Dembélé lleva a Francia a la victoria sobre Noruega

FIFA World Cup 2026 - Noruega - Francia. Ousmane Dembele celebra uno de sus tres goles durante el partido de Francia contra Noruega, el jugador extremo ya suma cuatro unidades en la Copa del Mundo FIFA 2026. (GREG M. COOPER/EFE)

Un iluminado Ousmane Dembélé vivió una noche inolvidable en Boston durante la Copa Mundial FIFA 2026. El delantero de Francia anotó tres goles en apenas 32 minutos durante el partido frente a Noruega y se convirtió en el autor del segundo hat-trick más tempranero en toda la historia de los Mundiales.

Con una exhibición de velocidad, definición y contundencia en el área rival, el atacante encarriló a Francia a una victoria por 4-1 frente a Noruega, sin Erling Haaland, para asegurarse el primer puesto del Grupo I del Mundial con nueve unidades.

Dembélé marcó en los minutos 7, 20 y 32 en el Gillette Stadium de Foxborough, y de acuerdo con datos del estadístico español MisterChip, su triplete es el segundo más rápido registrado en la historia de los Mundiales.

El primer lugar en la lista de hat-tricks más tempraneros en una Copa del Mundo pertenece al austriaco Erich Probst (Austria vs. Checoslovaquia en 1954) con 24 minutos.

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, que ya suma cuatro goles en el Mundial 2026, fue sustituido en el minuto 65 por Bradley Barcola.

El extremo abrió el marcador tras una rápida combinación con Kylian Mbappé, ampliando la ventaja poco después con un potente remate desde fuera del área.

Noruega aprovechó el festejo francés para responder con el 1-2, en una jugada en la que el balón cayó a los pies de Thelo Aasgaard dentro del área, al que Dayot Upamecano dejó pasar.

Cuando el partido aún no llegaba a la media hora de juego, Dembélé volvió a aparecer en ataque y firmó su tercer tanto de la noche, completando un espectacular triplete que desató la celebración de los aficionados franceses.

La nota amarga de la tarde fue para Mbappé, sustituido en los minutos finales, que se quedó sin alcanzar a Messi como líder de goleo en este mundial con cinco hasta el momento.

Francia jugará el martes en Nueva York los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros, aún por definir, mientras Noruega se enfrentará a Costa de Marfil en Dallas.