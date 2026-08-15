Jonathan Milan, favorito; Isaac del Toro, una de las amenazas en la Clásica de Hamburgo

Clásica de Hamburgo 2026. Jonathan Milan es el hombre más rápido y también el gran favorito al triunfo. (Foto especia)

La Clásica de Hamburgo reunirá este domingo a algunas de las principales figuras del pelotón internacional como Jonathan Milan, Olav Kooij, Paul Magnier y Dylan Groenewegen, quienes lideran una potente nómina de velocistas en una carrera de 205,3 kilómetros cuyo desenlace volverá a estar condicionado por los cinco pasos por el Waseberg.

El hombre más rápido y también el gran favorito al triunfo es Milan (Lidl-Trek), sus principales retadores serán Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) y Paul Magnier (Soudal-Quick Step), Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Todos se salen bien en subidas cortas y son muy rápidos al final.

Kooij ganó en Hamburgo en 2024 y le gustaría repetir. Girmay fue tercero en ese momento, Milan segundo.

Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) y Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) completan una participación de enorme nivel entre los hombres rápidos.

Del Toro aparece como una amenaza

El ciclista mexicano, ahora en Hamburgo. Isaac del Toro, el joven líder del Tour de Francia y tercero en la general, compite hoy en una carrera diseñada para velocistas. (Foto especia)

Sin embargo, la presencia de numerosos velocistas no garantiza una llegada masiva. El Waseberg ofrece terreno suficiente para endurecer la carrera y favorecer los movimientos de los especialistas en clásicas, especialmente en las dos últimas ascensiones.

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), mejor joven y tercero en el Tour de Francia 2026, aparece como una de las principales amenazas para los equipos interesados en controlar la prueba.

Del Toro ya disputó la Clásica de Hamburgo en 2025, ahora contará con el apoyo de corredores como Filippo Baroncini, Benoît Cosnefroy, Jhonatan Narváez, António Morgado y Florian Vermeersch.

Rory Townsend es el campeón defensor

El irlandés Rory Townsend sorprendió al conquistar la victoria en 2025 desde una escapada, por delante de Arnaud De Lie y Paul Magnier, que cruzaron la meta con el mismo tiempo.

Townsend regresará con el Unibet Rose Rockets para defender el triunfo, aunque en esta ocasión compartirá equipo con Groenewegen, una circunstancia que permitirá a la formación francesa jugar tanto la carta de la escapada como la de una llegada masiva.

“El pelotón que recibiremos en Hamburgo en 2026 es uno de los más fuertes de los últimos años. Entre un grupo excepcional de velocistas y corredores capaces de convertir el Waseberg en un punto decisivo, surge exactamente la tensión que hace tan especial nuestra carrera”, destacó Fabian Wegmann, director deportivo de la prueba.

Son un total de 22 equipos, 18 UCI WorldTeams y cuatro UCI ProTeams, tomarán la salida en Buxtehude. Desde allí, el pelotón atravesará los distritos de Stade y Harburg antes de entrar en Hamburgo, cruzar el puente Köhlbrand y afrontar el circuito decisivo en torno a Blankenese.