Diablos Rojos vence a Guerreros y amarra el pase

Liga Mexicana de Beisbol- Diablos vs Guerreros. Trevor Bauer no estaba programado para lanzar este sábado, pero las exigencias de la serie adelantaron su salida en la rotación. (Denisse López Cárdenas)

El brazo de Trevor Bauer fue dominante. En cuatro entradas solamente permitió dos hits y su ofensiva respondió con dos rallyes de cinco y seis carreras, para aplastar a Guerreros de Oaxaca en el sexto juego de la primera ronda de Playoffs de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Con el triunfo, Diablos Rojos amarra el pase a la siguiente ronda, pues se coloca, al menos, como “el mejor perdedor”, al llegar a tres triunfos en la serie.

“Obviamente no queremos pasar como comodín. A mí no me gusta esa regla, pero... ¡pues es una regla y así es!”, dijo Bauer a La Crónica de Hoy al término del encuentro.

“Queremos ganar este domingo. Los muchachos quieren ganar. Queremos pasar y recibir en casa. Pero, de cualquier manera, este encuentro era vital. Yo me sentí muy bien, y solamente quería sacar los outs”, agregó.

Bauer, exganador del prestigioso trofeo Cy Young al mejor pitcher de las Ligas Mayores, no estaba programado para lanzar este sábado, pero las exigencias de la serie adelantaron su salida en la rotación.

“Luego de lanzar 150 lanzamientos en Oaxaca teníamos que ver como estaba el brazo, si ya no tenía dolor en el cuello... y afortunadamente pude estar para apoyar al equipo”.

Por Oaxaca se presentó en la lomita James Kaprielian, quien tenía dos victorias consecutivas en el Estadio Alfredo Harp, pero que este día no tuvo el respaldo de su ofensiva, ni la contundencia en los lanzamientos.

En el segundo inning, Diablos se destapó con un rally de cinco carreras, que se coronó con un cuadrangular de Jon Singleton, con Orlando Arcia y Juan Gamboa en base. La carrera de la quiniela se dio con Franklin Barreto, impulsado por Ramón Flores.

En la tercera entrada, los pingos tuvieron seis carreras más, iniciando el rally con un jonrón solitario de Barreto, y siguieron anotaciones de Flores, Arcia, Sepúlveda, Canó y Pérez.

Con la victoria de 11-0, Diablos Rojos empató la serie 3-3, y este domingo, en punto de las 14:00 horas, se disputará el definitivo.