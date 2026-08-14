Makhachev vs. Ian Machado Garry UFC 330: Cartelera, horario, cómo y dónde ver en vivo la pelea Conoce dónde ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry y la cartelera completa de UFC 330 (UFC 330)

La pelea más esperada de la UFC 330 es la de Islam Makhachev vs. Ian Garry, por lo que aquí te compartimos todos los detalles sobre este enfrentamiento: cuándo es, a qué hora inicia y dónde podrás verla en vivo.

El enfrentamiento de Makhachev vs. Ian Machado Garry, donde ambos pelearán por el título de peso wélter en la tan esperada UFC 330, se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia, Estados Unidos.

¿A qué hora empieza la pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry en UFC 330?

Las peleas preliminares de la UFC 330 están programadas para iniciar a las 17:00 horas, mientras que la cartelera principal comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Como en cada pelea de la UFC, no existe una hora exacta en la que los enfrentamientos sucederán; sin embargo, se espera que la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry inicie aproximadamente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO Makhachev vs. Ian Machado Garry? Canal de transmisión en México

En México, las peleas de la UFC 330, incluido el enfrentamiento de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry, se transmitirán únicamente a través de Paramount+.

Cartelera de UFC 330: Peleas estelares y preliminares

Este sábado 15 de agosto, esta es la cartelera completa de la UFC 330:

Peleas Estelares

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry por el título de peso wélter.

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson por el campeonato de peso paja femenino.

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes en peso ligero.

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus en peso mediano.

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics en peso ligero.

Peleas Preliminares