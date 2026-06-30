México vs. Ecuador: Alineación confirmada de la Selección Mexicana

Javier Aguirre La lista definitiva de la Selección Mexicana debe entregarse a más tardar el 1 de junio (Crónica Digital)

La Selección Mexicana ya tiene definido el once inicial con el que buscará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos impecable, en la que logró tres triunfos, sumó nueve puntos y mantuvo su portería invicta, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Después de hacer varios cambios ante Chequia, el Vasco vuelve a la base que venía manejando en la Copa del Mundo 2026, incluyendo a Gil Mora en la alineación titular, como la gran modificación.

Alineación confirmada de México ante Ecuador

‘Tala’ Rangel; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Con esta formación, México intentará mantener la solidez defensiva que lo convirtió en uno de los equipos más consistentes de la fase de grupos, al tiempo que buscará aprovechar el gran momento que vive Gil Mora y el poder ofensivo de sus atacantes para marcar diferencias en un partido de eliminación directa.

Historial México vs Ecuador

El compromiso marcará apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El único precedente ocurrió en la edición de 2002, cuando México derrotó a Ecuador por marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. El descuento sudamericano fue obra de Agustín Delgado..

Más allá del antecedente mundialista, las selecciones de México y Ecuador han protagonizado siete encuentros oficiales antes de este nuevo capítulo. El balance favorece al representativo mexicano, que registra cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Entre los resultados más destacados aparecen las semifinales de la Copa América de 1993, cuando México ganó 2-0 para instalarse en la final.

En la Copa América de 1997 igualaron 1-1 y el Tri avanzó mediante la tanda de penales. Posteriormente llegaron triunfos mexicanos en las ediciones de 2004 y 2007, mientras que Ecuador obtuvo su primera victoria oficial en 2015. El enfrentamiento más reciente terminó sin goles durante la Copa América 2024, resultado que permitió el pase del conjunto sudamericano y significó la eliminación mexicana.

Considerando partidos de Copa del Mundo, Copa América, amistosos y otros torneos, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones. El balance histórico favorece al conjunto de Concacaf con 13 victorias, ocho empates y cuatro triunfos para la escuadra sudamericana.

Hoy se enfrentarán de nuevo en una Copa del Mundo, con el boleto a Octavos de Final en juego.