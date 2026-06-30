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Ecuador cuenta con un ataque poderoso y son la segunda mejor Selección de Conmebol.

México vs. Ecuador: ¡Sigue EN VIVO el partido de 16vos de Final del Mundial 2026!

Por Redacción Crónica
Mundial de la FIFA 2026: República Checa - México Jugadores de México se reúnen este miércoles, previo a un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026. (José Méndez/EFE)

20:20 hrs: Uyyyyyy, Zamora la falla, se quita a la zaga mexicana y manda tiro que se estrella en el travesaño.

Así se vive desde la tribuna del Estadio Ciudad de México.

20:16 hrs: Mora la manda apenas desviada del marco ecuatoriano. Se salvan los sudamericanos de nuevo.

20:12 hrs: Ecuador comienza a presionar en media cancha. El equipo sudamericano domina por el momento y lucen más rápidos.

Así sonó el Himno Nacional Mexicano en el Coloso de Santa Úrsula.

20:08 hrs: Romo manda un centro venenoso, Raúl la prende de cabeza y el balón apenas se va desviado, Otro aviso de México.

20:07 hrs: Romo la manda a las tribunas, México se pierde una de peligro clara.

20:05 hrs: El Piojo mete disparo y va directo a un defensivo.

20:00 hrs: ¡Inicia el partido!

Raúl Jiménez y Quiñones van adelante junto al Piojo Alvarado. México va con lo mejor que tiene al frente.

Vean el ambiente que hay en el Estadiio Azteca.

Gil Mora establece un récord mundialista junto a Pelé.

Se escucha ahora el Himno Nacional Mexicano. Todos cantan en el Coloso de Santa Úrsula.

Ya se escucha el Himno Nacional de Ecuador. El Estadio Ciudad de México está a reventar.

La afición ya está en el Estadio Ciudad de México.

El partido está retrasado por tormenta eléctrica. El horario de silbatazo inicial será a las 20:00 hrs.

Así vibra México esta tarde abte Ecuador.

El combinado nacional ya salió del CAR y van rumbo al Estadio Ciudad de México.

Ecuador cuenta con un ataque poderoso, son la segunda mejor Selección de Conmebol y buscan dar el Aztecazo esta noche.

La Selección Mexicana ya está lista para enfrentar a Ecuador, Javier ‘Vasco’ Aguirre hará cambios en la alineación.

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