México vs. Ecuador: ¡Sigue EN VIVO el partido de 16vos de Final del Mundial 2026!

20:20 hrs: Uyyyyyy, Zamora la falla, se quita a la zaga mexicana y manda tiro que se estrella en el travesaño.
Así se vive desde la tribuna del Estadio Ciudad de México.
👏La primera llegada de México y la banca así reacciona— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026
📹@ValGonzalez23
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20:16 hrs: Mora la manda apenas desviada del marco ecuatoriano. Se salvan los sudamericanos de nuevo.
20:12 hrs: Ecuador comienza a presionar en media cancha. El equipo sudamericano domina por el momento y lucen más rápidos.
Así sonó el Himno Nacional Mexicano en el Coloso de Santa Úrsula.
LA PIEL CHINITA ¡CÓMO RETUMNA EL HIMNO! 🇲🇽🥹— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026
¡Que se sienta todo MÉXICO!
🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por Canal 5! pic.twitter.com/iWsuN0AUnw
20:08 hrs: Romo manda un centro venenoso, Raúl la prende de cabeza y el balón apenas se va desviado, Otro aviso de México.
20:07 hrs: Romo la manda a las tribunas, México se pierde una de peligro clara.
20:05 hrs: El Piojo mete disparo y va directo a un defensivo.
20:00 hrs: ¡Inicia el partido!
Raúl Jiménez y Quiñones van adelante junto al Piojo Alvarado. México va con lo mejor que tiene al frente.
Vean el ambiente que hay en el Estadiio Azteca.
HERMANOS VENEZOLANOS, NO ESTÁN SOLOS 🙏🇻🇪— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026
¡Así retumbó el estadio Ciudad de México en su honor!
🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por Canal 5! pic.twitter.com/9ptyvptk6I
Gil Mora establece un récord mundialista junto a Pelé.
Hay nombres que inspiran generaciones... Y otros que comienzan a escribir la siguiente. 😎— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026
📊 Titulares más jóvenes en partidos de eliminación directa de Copa del Mundo:
🔝 Pelé con 17 años y 239 días
🔝 Gil Mora con 17 años y 259 días#SomosMéxico pic.twitter.com/qiGVq6NLXc
Se escucha ahora el Himno Nacional Mexicano. Todos cantan en el Coloso de Santa Úrsula.
#ElCalentamiento 😎— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026
Falta muy poco para la acción. ⏳ Prepárense todos. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/3k3YXVEOjX
Ya se escucha el Himno Nacional de Ecuador. El Estadio Ciudad de México está a reventar.
La afición ya está en el Estadio Ciudad de México.
Ni la lluvia nos detiene... ¡Estamos listos para dejarlo todo en la cancha! 🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026
¡Gracias por su gran recibimiento, Incondicionales! 💚🔥⚽#SomosMéxico pic.twitter.com/DCuTcR4ulh
El partido está retrasado por tormenta eléctrica. El horario de silbatazo inicial será a las 20:00 hrs.
Así vibra México esta tarde abte Ecuador.
Con la bandera en lo más alto. 🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
Con cada grito de aliento. 📣
Y cada corazón que nunca deja de creer. ❤️
Ustedes hacen que esta pasión no tenga límites. ∞
Gracias, Incondicionales. 🫶🏻#QuéBonitoEsVerteFeliz #MexicoEsUnChingón@Banorte_mx | #SomosMéxico pic.twitter.com/RtcIU76hju
El combinado nacional ya salió del CAR y van rumbo al Estadio Ciudad de México.
El sueño está en marcha. 🚍— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
La Selección Nacional sale del CAR rumbo al Estadio Ciudad de México. 😎
EN VIVO: https://t.co/hQmKOwpVfR#SomosMéxico pic.twitter.com/Z2VanwprWq
Ecuador cuenta con un ataque poderoso, son la segunda mejor Selección de Conmebol y buscan dar el Aztecazo esta noche.
La Selección Mexicana ya está lista para enfrentar a Ecuador, Javier ‘Vasco’ Aguirre hará cambios en la alineación.