México vs. Ecuador: ¡Sigue EN VIVO el partido de 16vos de Final del Mundial 2026!

Mundial de la FIFA 2026: República Checa - México Jugadores de México se reúnen este miércoles, previo a un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026. (José Méndez/EFE)

20:20 hrs: Uyyyyyy, Zamora la falla, se quita a la zaga mexicana y manda tiro que se estrella en el travesaño.

Así se vive desde la tribuna del Estadio Ciudad de México.

20:16 hrs: Mora la manda apenas desviada del marco ecuatoriano. Se salvan los sudamericanos de nuevo.

20:12 hrs: Ecuador comienza a presionar en media cancha. El equipo sudamericano domina por el momento y lucen más rápidos.

Así sonó el Himno Nacional Mexicano en el Coloso de Santa Úrsula.

LA PIEL CHINITA ¡CÓMO RETUMNA EL HIMNO! 🇲🇽🥹



¡Que se sienta todo MÉXICO!



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por Canal 5! pic.twitter.com/iWsuN0AUnw — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

20:08 hrs: Romo manda un centro venenoso, Raúl la prende de cabeza y el balón apenas se va desviado, Otro aviso de México.

20:07 hrs: Romo la manda a las tribunas, México se pierde una de peligro clara.

20:05 hrs: El Piojo mete disparo y va directo a un defensivo.

20:00 hrs: ¡Inicia el partido!

Raúl Jiménez y Quiñones van adelante junto al Piojo Alvarado. México va con lo mejor que tiene al frente.

Vean el ambiente que hay en el Estadiio Azteca.

HERMANOS VENEZOLANOS, NO ESTÁN SOLOS 🙏🇻🇪



¡Así retumbó el estadio Ciudad de México en su honor!



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por Canal 5! pic.twitter.com/9ptyvptk6I — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Gil Mora establece un récord mundialista junto a Pelé.

Hay nombres que inspiran generaciones... Y otros que comienzan a escribir la siguiente. 😎



📊 Titulares más jóvenes en partidos de eliminación directa de Copa del Mundo:

🔝 Pelé con 17 años y 239 días

🔝 Gil Mora con 17 años y 259 días#SomosMéxico pic.twitter.com/qiGVq6NLXc — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Se escucha ahora el Himno Nacional Mexicano. Todos cantan en el Coloso de Santa Úrsula.

Ya se escucha el Himno Nacional de Ecuador. El Estadio Ciudad de México está a reventar.

La afición ya está en el Estadio Ciudad de México.

Ni la lluvia nos detiene... ¡Estamos listos para dejarlo todo en la cancha! 🇲🇽



¡Gracias por su gran recibimiento, Incondicionales! 💚🔥⚽#SomosMéxico pic.twitter.com/DCuTcR4ulh — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

El partido está retrasado por tormenta eléctrica. El horario de silbatazo inicial será a las 20:00 hrs.

Así vibra México esta tarde abte Ecuador.

Con la bandera en lo más alto. 🇲🇽

Con cada grito de aliento. 📣

Y cada corazón que nunca deja de creer. ❤️



Ustedes hacen que esta pasión no tenga límites. ∞

Gracias, Incondicionales. 🫶🏻#QuéBonitoEsVerteFeliz #MexicoEsUnChingón@Banorte_mx | #SomosMéxico pic.twitter.com/RtcIU76hju — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026

El combinado nacional ya salió del CAR y van rumbo al Estadio Ciudad de México.

El sueño está en marcha. 🚍



La Selección Nacional sale del CAR rumbo al Estadio Ciudad de México. 😎



EN VIVO: https://t.co/hQmKOwpVfR#SomosMéxico pic.twitter.com/Z2VanwprWq — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026

Ecuador cuenta con un ataque poderoso, son la segunda mejor Selección de Conmebol y buscan dar el Aztecazo esta noche.

La Selección Mexicana ya está lista para enfrentar a Ecuador, Javier ‘Vasco’ Aguirre hará cambios en la alineación.