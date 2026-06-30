Mundial 2026: ¿Qué cambios hará México ante Ecuador? Esto sabemos

Selección Mexicana La Selección Mexicana tendrá algunos cambios en su cuadro ante los sudamericanos. (EFE)

La Selección Mexicana tiene un duelo a morir hoy en el Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre ya piensa en su próxima alineación y debe realizar cambios para enfrentar a una dura Selección de Ecuador, que saldrá a darlo todo hoy en el Mundial 2026.

¿Qué cambios hará en su alineación México ante Ecuador?

De esta forma, Javier Aguirre tiene otra oportunidad de ganar un partido de eliminación directa con México en un Mundial, pero Ecuador no es cualquier Selección, ya que es la segunda mejor en todo Conmebol y llega con los ánimos a tope de dar la sorpresa.

Ecuador no es Chequia, los sudamericanos rara vez perdonan al frente y esto lo sabe el ‘Vasco’ Aguirre, por lo que hará movimientos a la defensiva.

Hasta el momento, el ‘Vasco’ utilizó a 25 de sus 26 jugadores convocados, pero ya no continuará con esta tónica ya que son duelos de eliminación directa.

Así, en el Mundial 2026 hay cinco cambios de cada Selección durante el partido, por lo que Aguirre tiene margen para ajustar en el duelo.

Además, Javier Aguirre sabe que César Montes es un must en la zaga y junto a Johan Vázquez son la respuesta para neutralizar la rapidez ecuatoriana, cosa que no tiene Edson Álvarez.

Otro que volvería a la titularidad será Jesús Gallardo, por lo que Mateo Chávez verá desde la banca el inicio del partido y es probable que entre como cambio seguro en la segunda mitad.

Otro que tal vez tenga que ir a la banca es Gilberto Mora, quien a pesar de mostrar gran nivel, su juventud podría pesarle y en su lugar llegaría Brian Gutiérrez, acompañado de Luis Romo y Erik Lira, para mantener el medio campo intacto.

¿Quiénes serán delanteros de México ante Ecuador?

Hay dudas en la delantera también, ya que Raúl Jiménez será quien esté en la punta y Julián Quiñones como segundo. Roberto Alvarado también sería parte del cuadro mexicano esta tarde.

Así, México enfrentaría con algunos cambios a Ecuador, una de las selecciones más peligrosas de Conmebol y el Mundial 2026 verá un duelo donde ambos equipos lo den todo.

¿Dónde y cómo ver el México vs. Ecuador?

La Selección de México enfrentará a Ecuador esta tarde, en puntos de las 19:00 horas y será en el Estadio Ciudad de México, donde se espera una tremenda lluvia.

La señal la podrás ver en vivo en el Canal 5, Azteca 7, Vix y Vix Premium con la compra del paquete del Mundial 2026.