Serena Williams eliminada en Wimbledon en su primer partido de vuelta al tenis

Wimbledon Grand Slam. Serena Williams se despide con tristeza en el sitio que antaño vivió momentos de gloria en el tercer Grand Slam de la temporada. (TOLGA AKMEN/EFE)

La estadounidense Serena Williams apareció en el Centre Court del All England Club a sus 44 años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam regresó oficialmente al tenis luego de cuatro temporadas. Fue derrota por la australiana Maya Joint por 6-3, 6-7 (6) y 6-3, tras 2 horas y 22 minutos de juego.

Gracias a una invitación especial otorgada por la organización, Williams regresó al All England Club que visitó por última vez en 2022 y donde conquistó siete de sus títulos más grandes y escribió algunas de las páginas más memorables de su carrera.

Sin embargo, del otro lado de la red encontró a una rival que creció admirando sus días de gloria y que terminó protagonizando una de las sorpresas de la jornada.

Joint, de apenas 20 años y ubicada entre las jóvenes promesas del circuito femenino, llegó a Wimbledon atravesando un momento complicado. Acumulaba 11 derrotas consecutivas y no aparecía entre las candidatas a dar el golpe en el cuadro principal.

Sin embargo, la 87° del ranking WTA encontró inspiración en la magnitud del desafío. La diferencia generacional entre ambas reflejó también el impacto simbólico del encuentro. Cuando Serena conquistó su primer Wimbledon en 2002, a Joint le faltaban cuatro años para nacer. Y cuando la estadounidense levantó su último trofeo de Grand Slam, en el Abierto de Australia de 2017, la australiana apenas tenía 10 años.

La familia de Serena en el palco

El partido mostró destellos del talento que convirtió a Williams en una leyenda del deporte. Con sus hijas -Alexis Olympia y Adira River- y su esposo -Alexis Ohanian- en el palco, Serena exhibió potencia desde el fondo de la cancha y logró reaccionar cuando parecía encaminada a una derrota en sets corridos. Se llevó un reñido tie-break y estiró la definición a la tercera manga.

Allí, el factor físico terminó inclinando la balanza. Joint se mostró más sólida en los intercambios largos y aprovechó sus oportunidades para cerrar una victoria que seguramente quedará entre las más importantes de su carrera.

Renata Zarazúa, debut y despedida

La mexicana Renata Zarazúa cayó en la primera ronda ante la filipina Alexandra Eala por marcador de 1-6 y 2-6.

No obstante, Renata seguirá en el torneo de Wimbledon compitiendo en dobles, al lado de su connacional Giuliana Olmos.