Mason Glinski, líder en la segunda Escuela de Calificación de la GPM

Gira Profesional Mexicana. La estrategia de Glinski es seguir pegando buenos tiros y no pensar demasiado en la posición. (Foto especial)

Con una ronda de 67 golpes (-5), el estadounidense Mason Glinski tomó el liderato al iniciar la segunda Escuela de Calificación rumbo a la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), certamen que se disputa en The Golf Club de California, donde 39 jugadores buscan asegurar una de las 15 tarjetas completas y 12 condicionales.

Glinski aprovechó un juego consistente de tee a green para colocarse al frente de la clasificación, aunque con un grupo perseguidor muy cercano que promete mantener la emoción durante las dos rondas restantes.

El estadounidense aprovechó de gran manera las oportunidades que le presentó el recorrido para entregar una tarjeta libre de errores y colocarse como el hombre a vencer.

“Estoy muy contento con la forma en que jugué hoy. El campo exige mucha precisión desde el tee y pude mantenerme paciente durante toda la ronda. Apenas es el primer día, pero siempre es importante comenzar en la parte alta de la clasificación”, comentó el estadounidense.

El líder reconoció que aún queda mucho torneo por delante. “Todavía faltan 36 hoyos y cualquier cosa puede pasar. El objetivo será mantener la misma estrategia, seguir pegando buenos tiros y no pensar demasiado en la posición”, agregó Glinski.

A sólo dos golpes de distancia se encuentra un cuádruple empate en la segunda posición integrado por el mexicano Juan Pablo Lavalle, el italiano Jaden Cantafio, el estadounidense José Pelayo y el amateur mexicano Manuel Cue, todos con una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par.

Lavalle, el mejor profesional mexicano de la jornada dijo. “Me voy satisfecho porque terminé muy bien la ronda. Aproveché varias oportunidades en los últimos nueve hoyos y eso me deja muy bien colocado para lo que viene. El objetivo sigue siendo conseguir una de las tarjetas completas”, señaló el mexicano.

El italiano Jaden Cantafio destacó la competitividad del field. “Es un torneo muy parejo y todos sabemos lo que está en juego. Estoy contento con mi inicio, pero todavía quedan dos días muy importantes”, comentó.

El estadounidense José Pelayo también valoró el resultado obtenido. “Fue un buen comienzo. El campo premia a quien juega con inteligencia y paciencia. Espero mantener este nivel durante el resto de la semana”, expresó.

Manuel Cue volvió a demostrar el talento de las nuevas generaciones del golf nacional. “Competir contra jugadores profesionales siempre representa un gran reto. Me sentí muy cómodo durante toda la ronda y espero seguir disfrutando el torneo de la misma manera”, indicó Cue.

Ole in one de Giovani Rodríguez

Compartiendo la sexta posición con 70 golpes, dos bajo par, aparecen los mexicanos Juan Antonio Padilla y Giovani Rodríguez, quienes permanecen muy cerca de los primeros lugares y mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por una tarjeta completa. Cabe mencionar que Giovani Rodríguez realizó un hole in one en el hoyo siete.

El mejor representante de Filipinas tras la primera jornada es Ryder Henares, quien comparte el octavo sitio con 71 impactos, uno bajo par, al lado del estadounidense Michael Herrera.