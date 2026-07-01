Mundial 2026 Mundial 2026: ¿qué partidos restantes quedan en TV abierta? Lista de los faltantes (Cuartoscuro)

La emoción del Mundial 2026 entra en la etapa de las fases de eliminación, y la gran pregunta que se hacen los aficionados es: ¿Qué partidos restantes quedan en TV abierta? Para fortuna de millones de fanáticos en el país que no cuentan con plataformas de streaming de pago o televisión por cable, los canales de televisión abierta en México han confirmado los encuentros que transmitirán de forma completamente gratuita. A continuación, te presentamos la lista de los faltantes que podrás sintonizar sin costo en tu pantalla durante estos días.

¿Cuáles son los partidos de 16avos de Final que van por TV abierta?

La acción de la primera ronda de eliminación directa no para. Estos son los encuentros restantes de los Dieciseisavos de Final que podrás sintonizar sin costo en televisión nacional:

Miércoles 1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 6:00 PM

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 6:00 PM Jueves 2 de julio: España vs. Austria | 1:00 PM

España vs. Austria | 1:00 PM Viernes 3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde | 3:00 PM

¿En qué canales se podrán ver estos partidos?

Todos estos compromisos de la fase de eliminación se podrán disfrutar desde la comodidad de los hogares mexicanos a través de las señales principales de Canal 5 y Azteca 7.

¿Qué partidos de los Octavos de Final irán por televisión abierta?

Como era de esperarse, el plato fuerte de la televisión nacional será el partido de la Selección Mexicana. Las cadenas de televisón del país confirmaron que transmitirán en vivo y en directo el esperado encuentro de Octavos de Final entre México vs. Inglaterra de este domingo 5 de julio.

Cabe destacar que el acuerdo original de las televisoras incluye la transmisión de cuatro partidos de esta ronda de Octavos, siempre y cuando la escuadra nacional logre avanzar en el torneo.

¿Se podrán ver los Cuartos de Final, las Semifinales y la Final gratis?

Sí, el acuerdo de derechos de transmisión estipula que la cobertura en señal abierta aumentará conforme el torneo se acerque a su fin. Las televisoras mexicanas tienen asegurados dos partidos de los Cuartos de Final y las dos Semifinales completas del torneo.

La joya de la corona tampoco tendrá ninguna restricción: la Gran Final del Mundial se transmitirá gratis para todo el país y está programada para jugarse en el Estadio Nueva York.