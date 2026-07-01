El nuevo apodo de Mbappé: así lo llaman ahora los jugadores de Francia tras los memes de ‘Kylian Dictador’

Kylian Mbappé La sensación en el campo también es una sensación en los memes. (EFE)

El meme del jugador de futbol francés Kylian Mbappé como dictador ha explotado en redes sociales gracias al Mundial 2026. La broma parece ahora formar parte del equipo.

¿Por qué le dicen “dictador” a Kylian Mbappé?

El meme surgió en 2024 cuando Kylian Mbappé amenazó con demandar a un influencer que apodó un kebab con su nombre. Tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid, la tendencia pasó a especular que los cambios constantes de directores técnicos y jugadores se deberían a la insatisfacción de Mbappé con su equipo. Esto ha llevado a que los fanáticos a utilizar herramientas de edición e Inteligencia Artificial para editar fotos del francés en trajes que lo hacen ver como un dictador, aludiendo a que toda decisión debe ser aprobada por el delantero. La broma tuvo un renacimiento en 2026, cuando se difundió una supuesta noticia de que a Mbappé le disgustaban las imagenes, lo cual sólo llevó a que más personas lo publicaran. Fanáticos incluso han realizado canciones que hacen referencia al tema.

El meme se ha alimentado durante los partidos que lleva Francia en este Mundial 2026. Algunos fanáticos llevaron una pancarta al partido de Francia contra Senegal con una de las imágenes que representan al jugador francés como dictador. También en el partido entre Francia y Noruega, Mbappé instruyó al árbitro a que le pasara la banda de capitán Aurélien Tchouaméni, en vez de pasársela él mismo. Otro momento fue cuando, en el partido contra Iraq, indicó al personal de limpieza dónde retirar el agua de la cancha.

Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026

¿Cuál es el nuevo apodo de Kylian Mbappé?

Ahora, hasta los compañeros de selección de Kylian Mbappé parecen haber adoptado el meme, llamándolo con el apodo “Mambotu”, el cual hace referencia Mobutu Sese Seko, quien lideró la República de Zaire (hoy en día República Democrática del Congo) con mano dura desde 1972 hasta 1997.

El apodo parece haberlo comenzado su compañero de equipo Ousmane Dembélé, quien en un video donde la selección francesa bromea en el avión le llama a su compañero con el apelativo.

Le groupe vit (très) bien 🤣 pic.twitter.com/Jx2h1Rtfel — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 1, 2026

Algunos incluso especulan que una celebración que hizo el francés durante su enfrentamiento a Suecia el martes pasado, realizando un saludo militar con la mano horizontal en la frente, es una señal de que el jugador está consciente de lo que se dice de él y ha decidido aceptar la broma.