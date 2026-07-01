Sinner, Sabalenka y Djokovic avanzan firmes en el torneo de Wimbledon

Torneo de Wimbledon. El italiano Jannik Sinner busca su segundo título consecutivo en Wimbledon. (Agencia EFE)

El italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka, favoritos al título de Wimbledon, ganaron este miércoles con relativa solvencia sus partidos de segunda ronda del torneo Wimbledon, a ellos se sumó el serbio Novak Djokovic, quien a sus 39 años busca su título 25 de Grand Slam.

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, se clasificó a la tercera ronda al derrotar al portugués Nuno Borges por 7-6, 7-6 y, 6-4, después de un debut complicado frente al serbio Miomir Kecmanovic (50º), al que superó en cinco sets.

En su búsqueda de un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto en un Grand Slam, un mes después de su eliminación en segunda ronda en Roland Garros, Sinner se enfrentará en tercera vuelta al estadounidense Jenson Brooksby.

“El segundo set fue muy duro. Estos partidos, en los que no tienes mucho el control me ponen muy contento cuando los gano”, dijo Sinner. El italiano de 24 años puso fin en 2025 al reinado de dos años de Carlos Alcaraz como campeón de Wimbledon.

Novak Djokovic arrolla a Tsitsipas

Más tarde, Novak Djokovic, octavo del ranking mundial, se impuso con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas y se enfrentará en tercera ronda al francés Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 28 de la clasificación ATP.

El siete veces campeón en Wimbledon venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al griego, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ranking.

“Te sientes muy satisfecho y feliz en la cancha cuando juegas de esta manera”, dijo Djokovic al preguntarle si había jugado como en sus mejores tiempos.

Después de esta derrota, Tsitsipas, de 27 años, no logra superar a Djokovic desde 2019 y ahora queda con un balance de apenas dos victorias en quince partidos contra el serbio.

Tras un debut complicado el lunes frente al chino Wu Yibing (102 del mundo), Djokovic mostró una mayor eficacia contra Tsitsipas.

También superaron la segunda ronda este miércoles el ruso Daniil Medvedev, que fue número uno mundial y ahora es noveno en la clasificación mundial, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto del ranking.

Sabalenka supera el éxamen

La número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se clasificó a tercera ronda tras derrotar a la estadunidense McCartney Kessler, 57 del ranking, por 6-1 y 7-6 .

La cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, que ha alcanzado los cuartos de final en sus últimas 14 participaciones en ellos, jugará en tercera ronda contra la letona Jelena Ostapenko, que ocupa el puesto 31 en el ranking mundial.

“Mi rival me puso a prueba y estoy muy feliz de haber superado el examen”, declaró Sabalenka tras su victoria. La bielorrusa nunca ha conquistado Wimbledon y ha caído en semifinales en sus tres últimas participaciones en el torneo.

Después de haberse puesto un 8 sobre 10 por su actuación en la primera ronda, esta vez Sabalenka se calificó con un 9 por su espíritu de lucha.

Ostapenko, campeona de Roland Garros en 2017 y semifinalista en Wimbledon un año después, solo cedió dos juegos este miércoles ante la croata Antonia Ruzic.

Mittra Andreeva, noqueada

A menos de un mes de haber conquistado a sus 19 años su primer título grande en Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, número 5 mundial, quedó eliminada ante la checa Barbora Krejcikova, campeona en Roland Garros 2021 y Wimbledon 2024, por 4-6, 7-5 y 6-4, después de casi tres horas de partido.

“Voy a necesitar varios días para digerir la derrota”, admitió Andreeva, al borde de la emoción. “Ella jugó muy bien, pero creo que yo podía haberlo hecho mejor”, apuntó.

La joven siberiana no podrá encadenar su éxito parisino con otro en Wimbledon, donde en 1994 fue campeona su entrenadora y mentora, la española Conchita Martínez.