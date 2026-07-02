¿Selección de Portugal cambiará de escudo? Federación explica el nuevo emblema revelado

Selección de Portugal Revelan nuevo logo que disgusta a los aficionados. (Pexels)

La Selección de Portugal reveló un nuevo logo que provocó disgusto en redes sociales. El equipo aclaró en redes el propósito del cambio.

¿Cambiará Portugal su logo?

El día de ayer, varios usuarios en redes notaron que el sitio web oficial de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) cambió su logo por una versión minimalista del que los fanáticos están acostumbrados a ver.

🇵🇹 Portuguese Football Federation Unveils Controversial Minimalist Logo: https://t.co/CiX4M2hrEx — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 1, 2026

El escudo de la selección portuguesa es icónico, con un escudo sobrepuesto en una cruz que a su vez cuenta con cinco escudos azules dentro, los cuales representan los cinco reyes musulmanes que Alfonso I de Portugal derrotó durante su reinado. Por lo mismo, los fanáticos expresaron disgusto ante el cambio.

Muchos usuarios pensaron que este nuevo logo reemplazaría el de las camisetas del equipo.

La cuenta oficial de la selección tuvo que aclarar que el cambio sólo sería para propósitos corporativos a través de una publicación de Instagram. Comentó que el cambio es "exclusivamente a la identidad visual corporativa y empresarial" de la selección y que el logo que sus jugadores portan en el uniforme es “intocable”.

Portugal disputara su partido de dieciseisavos contra Croacia en el Mundial 2026 hoy 2 de julio a las 17:00 horas (centro de México).