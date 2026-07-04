Carlos Ortiz sigue como sería amenaza al título en el BMW International Open

BMW International Open. Carlos Ortiz podría dar una buena sorpresa este domingo en torneo de la gira europea. (Foto especial)

Carlos Ortiz le coquetea al título en el BMW International Open, el mexicano se ha colocado a un solo golpe de distancia de un par de líderes cuando restan 18 hoyos por jugar, en su primer torneo del DP World Tour que se desarrolla en Múnich, Alemania.

El golfista tapatío firmó un tercer recorrido de 70 golpes y con un acumulado de 204 (-12) está a uno de distancia de los punteros Michael Hollick de Sudáfrica y Bernd Weisberger de Austria, ambos suman -13 impactos.

Ortiz tendrá que aprovechar al máximo esta oportunidad de competir en un torneo de la gira europea de golf, pues obtendrá valiosos puntos de ranking mundial, toda vez que son importantes para poder abrirse las puertas en otros eventos que no sean de LIV Golf, liga a la que representa.

El sábado de Carlos Ortiz se resumió así: Tres birdies por un bogey que le dieron una ronda de 70, en el hoyo 16 el mexicano embocó un putt de 3,6 metros para lograr un triple empate en la cima, pero al siguiente hoyo cometió bogey y no pudo hacer birdie en el último, quedando a un golpe de los dos líderes.

En las rondas anteriores Ortiz había firmado dos tarjetas de 67 golpes en el Golfclub München Eichenried.

Como segundo mejor latino se mantiene el chileno Joaquín Niemann, quien después de recorrido de 70 golpes en sábado lleva -8 golpes en el acumulado para un empate al sitio 12. El colombiano Sebastián Muñoz con u recorrido de 74 y el mexicano Abraham Ancer con uno de 77 están más abajo en la clasificación.

La jornada de los líderes

Michael Hollick fue el primero en alcanzar los -13 golpes, pero Bernd Wiesberger superó un bogey inicial con seis birdies en su ronda de 67 golpes para terminar la jornada con ese mismo resultado.

“Estuvo bien, fui bastante paciente durante todo el día”, dijo Wiesberger. “En general, me sentí bastante sólido y me mantuve alejado de los problemas la mayor parte del tiempo, y cuando no los tuve, salí adelante. Creo que 67 en estas condiciones es un resultado bastante bueno”.