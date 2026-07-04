Triunfo pirata en Ciudad de México

QUIETO. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los relevos Edwin Escobar y Oscar Rojas se combinaron para recibir las siete carreras, y a partir de entonces no hubo manera de que los escarlatas regresaran en la pizarra.

Ataque temprano

Previo al desastre de pitcheo, los bates de Diablos Rojos sonaron fuerte desde la primera entrada, con dobletes de Moisés Gutiérrez y el exligamayorista Robinson Canó y sencillos de Jon Singleton y Julián Ornelas, para irse al frente 0-3.

Los escarlatas anotaron una más en la segunda entrada, con jonrón solitario de Franklin Barreto por el jardín derecho.

El quiebre del bullpen rojo se dio en la cuarta entrada, con base por bolas para Calvin Mitchell, hit de Jesse Castillo, base para Andrew Stevenson, una más para Armando Álvarez, otra para Jesús Fabela, y sencillos de Christian Ibarra y Connor Hollis, para dar la voltereta.

Diablos tuvo un tímido ataque en la cuarta, con hit de Ornelas e imparable de Barreto, para que Julián anotara en pisa y corra con elevado al izquierdo de Juan Gamboa.

Campeche no se conformó con la ventaja y la aumentó en la quinta, gracias a Abraham Almonte, quien recibió pasaporte, avanzó con error Moisés Gutiérrez, llegó a tercera con imparable de Álvarez y anotó con toque de Fabela, para el 8-5 definitivo.

Este sábado habrá doble cartelera, pues debido al compromiso de la Selección Nacional en el Mundial 2026, este domingo, se decidió celebrar los partidos pendientes de la serie, en un sólo día, comenzando a las 13:00 horas.

Trevor Bauer hará su presentación en esta temporada con Diablos, luego de una temporada en Japón y unos meses en el beisbol independiente de Estados Unidos. El ganador del Cy Young con los Rojos de Cincinnati abrirá el primer juego.

C / H / E

CAMPECHE 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8 / 7 / 2MÉXICO 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 / 13 / 1