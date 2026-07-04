Antonelli también se lleva la pole, mientras ‘Checo’ Pérez largará vigésimo

Fórmula 1 en Silverstone. El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli gana la carrera Sprint y después la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña. (EFE)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo un sábado redondo en Silverstone pues además de ganar la prueba Sprint también se llevó la pole position para la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el italiano superó en la calificación a los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará desde el sitio 20.

Tanto en la carrera Sprint y la clasificación al tapatío no le fue como que esperaba. En el Sprint comenzó con una sanción y culminó con serios problemas de balance en su monoplaza durante la sesión de clasificación.

En la competencia corta sufrió un contacto con el Aston Martin de Fernando Alonso, una situación que los comisarios sancionaron con 10 segundos. ‘Checo’ Pérez asumió la responsabilidad y reveló que ya conversó con el asturiano.

“Sí, me disculpé por eso, estuvo cerca. Afortunadamente él no perdió mucho”, admitió el piloto de Cadillac en la zona de medios.

Sin mejoras en la calificación

Sábado negro para 'Checo' en Silverstone. Sergio Pérez batalló tanto en la carrera Sprint como en la Calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña. (@CadillacF1News)

El panorama no mejoró en la sesión de clasificación donde el mexicano batalló de manera constante con el comportamiento de su auto, especialmente en los sectores rápidos de Silverstone, una situación que se agravó tras las modificaciones de configuración realizadas previamente.

“En la clasificación terminé sufriendo bastante con mi balance de alta velocidad; seguimos añadiendo alerón a lo largo de la sesión de alguna manera. Hicimos muchos cambios, así que creo que en uno de ellos algo pasó porque no tenía nada de agarre delantero en la alta velocidad y eso realmente me perjudicó bastante. Sí, eso fue un poco desafortunado”, detalló con frustración.

Las opciones ahora se centran en esperar condiciones excepcionales en la carrera del domingo donde la misión será recolectar información. “Con suerte, podremos ser bastante más fuertes el día de la carrera y estar en la mezcla por la zona media”, apuntó.

“Pasarán muchas cosas, habrá mucha acción en la pista, así que solo necesitamos estar allí en el momento adecuado, a la hora adecuada, y puede haber muchas oportunidades”, concluyó.