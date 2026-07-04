Del Toro inicia con un sexto sitio su primera participación en el Tour de Francia

Prueba contrarreloj. Isaac del Toro entra en el Top 10 en la primera etapa del Tour de Francia 2026. (Fotop especia)

La primera etapa del Tour de France 2026 dejó a Isaac del Toro en el sexto sitio de la clasificación general tras la prueba contrarreloj por equipos en Barcelona. La primera camiseta amarilla quedó en manos de Jonas Vingegaard, que aventaja por ocho segundos a Ganna y por 12 a Tadej Pogacar.

Del Toro inició su primera participación en la Grande Boucle en la sexta posición de la general, jornada en la que Vingegaard quedó como primer líder después del triunfo de Team Visma | Lease a Bike.

Visma dominó la contrarreloj por equipos de 19.7 kilómetros con un tiempo de 21:47.87 y tomó el control de la clasificación general.

El UAE Team Emirates-XRG terminó tercero, a 11 segundos, con Tadej Pogacar e Isaac del Toro entre los hombres que marcaron el cierre del recorrido.

La edición 2026 del Tour de France abrió con una muestra de fuerza del bloque neerlandés, que ganó la primera contrarreloj por equipos en la Grande Boucle desde 2019. El resultado colocó a Vingegaard al frente de la carrera y envió una señal temprana a sus principales rivales en la pelea por la general.

Con Davide Piganzoli, Sepp Kuss y Matteo Jorgenson junto al danés en la parte final, Visma apretó el paso en el ascenso definitivo a Montjuïc. Ese movimiento desplazó del liderato provisional a Netcompany INEOS, que durante varios minutos mantuvo el mejor registro de la tarde.

Vingegaard vestirá de amarillo por primera vez desde que se coronó en 2023. El equipo resolvió la jornada con una actuación sólida en el tramo final, donde logró la diferencia que definió la etapa.

Del Toro supera su primer examen

El UAE también respondió al reto y se metió al podio del día. En el cierre, Del Toro se fue al frente junto a Pogacar antes del repecho final rumbo a Montjuïc, en una maniobra que dejó claro el papel del mexicano dentro de la estrategia de su escuadra.

El corredor de Ensenada hizo un trabajo de desgaste para colocar al esloveno en la mejor posición posible. Pogacar lanzó el último intento hacia la meta, mientras Del Toro perdió algunos metros después de completar su relevo.

Ese rendimiento colectivo dejó al vigente campeón en el tercer sitio de la clasificación general. Del Toro quedó sexto, con una diferencia de 26 segundos frente al nuevo líder, y superó su primer examen en el Tour sin perder tiempo importante ante varios de los nombres fuertes de la carrera.

INEOS se quedó con el segundo puesto de la etapa tras cruzar la meta a siete segundos de Visma. La escuadra británica marcó la referencia durante buena parte de la jornada y obligó a los favoritos a perseguir su tiempo en las últimas salidas.

Uno de los nombres del día fue Filippo Ganna, quien firmó un relevo decisivo en la parte final del recorrido. El italiano llevó a INEOS al liderato momentáneo con un tiempo por debajo de los 22 minutos, aunque el empuje de Visma en la subida final terminó por moverlo al segundo lugar de la etapa y de la general.

Entre los aspirantes al título, Lidl-Trek terminó cuarto con Juan Ayuso como su mejor hombre. Red Bull-BORA-hansgrohe concluyó quinto con Remco Evenepoel, mientras Decathlon CMA CGM cerró en sexto con el impulso del joven francés Paul Seixas, aunque fue quien más tiempo perdió entre los principales favoritos en la general.