¿Te perdiste el Inglaterra vs Argentina? Así puedes ver la repetición completa de la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra vs Argentina Messi llega a su segunda final consecutiva (WILL OLIVER/EFE)

El Argentina vs Inglaterra volvió a escribir un capítulo en la historia de los Mundiales. Cuatro décadas después de aquel legendario enfrentamiento de México 1986, ambas selecciones se cruzaron, ahora en una semifinal con un boleto a la final en disputa. La Albiceleste respondió con una remontada de último minuto para imponerse 2-1 y avanzar a la gran final frente a España.

Quienes no pudieron seguir el encuentro en directo todavía tienen opciones para revivir uno de los partidos más interesantes del Mundial 2026.

La victoria argentina, construida con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y las asistencias de Lionel Messi, puedes disfrutarlos en la repetición completa del partido del Mundial 2026.

Dónde ver la repetición de Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026

La repetición completa de la semifinal entre Inglaterra y Argentina está disponible en ViX Premium, plataforma que mantiene los partidos íntegros de la Copa del Mundo una vez que concluyen.

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Para quienes prefieren una versión más breve, los canales oficiales de Azteca Deportes y TUDN en YouTube ofrecen un resumen con las acciones más importantes del compromiso.

En pocos minutos es posible revivir los goles, las atajadas decisivas y las jugadas que marcaron el desenlace de una semifinal cargada de dramatismo.

Mundial 2026: Resumen y goles Inglaterra vs Argentina

Inglaterra tomó ventaja en la segunda mitad gracias a Anthony Gordon, quien aprovechó una jugada iniciada por Jude Bellingham y un centro de Morgan Rogers para adelantar a los europeos cuando Argentina atravesaba su momento más complicado.

La reacción de la Albiceleste llegó cuando el reloj ya jugaba en su contra. Lionel Messi comenzó a monopolizar el ataque argentino y generó las acciones que cambiaron el partido. Primero atrajo a varios defensores para abrir el espacio que Enzo Fernández aprovechó con un potente disparo desde fuera del área al minuto 85, dejando sin opciones a Jordan Pickford para igualar el marcador.

El empate cambió por completo la dinámica del encuentro. Inglaterra perdió seguridad, mientras Argentina aumentó la presión en busca del gol definitivo. En tiempo de compensación apareció otra vez Messi, quien desbordó por el costado derecho y envió un centro preciso al área. Lautaro Martínez anticipó a la defensa inglesa y conectó un cabezazo que decretó el 2-1 definitivo al 90+2.

La remontada clasificó a la selección dirigida por Lionel Scaloni a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.