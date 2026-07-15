ESPY Awards 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia desde México

The ESPYS 2026: cómo y en dónde ver Foto: IA

El deporte mundial vivirá una de sus noches más importantes con la celebración de los ESPY Awards 2026, una ceremonia organizada por ESPN que, desde hace más de tres décadas, condecora a los atletas, entrenadores, equipos y actuaciones más sobresalientes del año.

Conocidos como los “Oscar del deporte”, los ESPYS no solo premian los logros alcanzados dentro de la cancha, la pista o el campo de juego, sino que también reconocen historias de perseverancia, liderazgo e impacto social que han inspirado a millones de personas.

Y en esta edición de 2026 marcará un regreso histórico para la ceremonia, la cual se llevará a cabo en Nueva York después de más de 20 años, reuniendo a algunas de las figuras más importantes del deporte internacional en una gala que combinará reconocimientos, entretenimiento y homenajes especiales.

¿Qué son los ESPY Awards?

Los ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly Awards) fueron creados por ESPN en 1993 con el objetivo de reconocer las mejores actuaciones deportivas de cada temporada.

Este evento se ha convertido en uno de los eventos más prestigiosos del ámbito deportivo a nivel mundial, ya que reúnen en un mismo escenario a figuras de disciplinas como:

Fútbol

NFL

NBA

MLB

NHL

Tenis

Golf

Atletismo

Gimnasia

Automovilismo

Natación

Deportes universitarios

Deportes olímpicos

Además de premiar a los mejores atletas masculinos y femeninos, la ceremonia reconoce equipos, entrenadores, regresos deportivos, actuaciones históricas y momentos memorables dentro y fuera de las competencias.

¿Cuándo son los ESPY Awards 2026?

La edición 2026 se llevará a cabo este miércoles 15 de julio. En esta ocasión, la ceremonia tendrá como sede el David H. Koch Theater, ubicado en el complejo Lincoln Center for the Performing Arts, en la ciudad de Nueva York.

Cabe señalar que durante muchos años los premios se realizaron en Los Ángeles. El regreso a Nueva York representa uno de los principales cambios para este año.

¿A qué hora empiezan los ESPYS 2026?

La transmisión en Estados Unidos comenzará a las 8:00 p.m. (ET). Sin embargo, el horario para México será a las 6:00 p.m.

La ceremonia tiene una duración aproximada de tres horas.

¿Dónde ver los ESPY Awards 2026 en México?

Los fanáticos pueden ver el programa en ABC, en la aplicación ESPN, en español por ESPN Deportes y en el centro de transmisión ESPYS.

¿Quién será el anfitrión de los ESPY Awards 2026?

De acuerdo con la información oficial, el anfitrión para esta noche de premiaciones será el comediante Marcello Hernández, integrante del elenco de Saturday Night Live (SNL).

¿Cuáles son las categorías más importantes de los ESPY Awards 2026?

Algunas de las más importantes para las premiaciones de este 2026 son: