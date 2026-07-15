Juan Celaya y Gabriela Rodríguez, abanderados por México a Santo Domingo 2026

Figura olímpica en los JCC 2026. Juan Celaya es medallista olímpico de plata en trampolín de 3 metros sincronizados. (Conade)

El clavadista Juan Manuel Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez fueron designados para portar el lábaro patrio durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, informó a través de un comunicado el Comité Olímpico Mexicano.

Juan Celaya, medallista olímpico de plata en París 2024 al lado de Osmar Olvera en el trampolín sincronizado de 3 metros, es uno de los clavadistas mexicanos con amplia proyección internacional y uno de los mejores del mundo, por lo tanto un digno representante de portar la bandera nacional en la próxima justa regional.

En su palmarés también destacan dos preseas de oro y una plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Además de varios podios en las etapas de la Serie Mundial de Clavados y una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación Gwangju 2019.

El clavadista regiomontano de 27 años fue uno de los protagonistas en el Encendido del Fuego en Teotihuacán en abril pasado y perfila su siguiente reto en conquistar Santo Domingo 2026 en el comienzo de su camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Santo Domingo 2026. Gabriela Rodríguez será por primera vez la portadora del lábaro patrio en una justa centrocaribeña. (Conadfe)

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza se ha convertido en una atleta histórica del tiro deportivo mexicano por su precisión, constancia y legado familiar.

Rodríguez Garza ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y ha obtenido preseas de plata y bronce en el circuito de las Copas del Mundo en Egipto en 2023 y 2024.

En la temporada 2025, Gabriela subió al podio de segundo lugar en el Campeonato Mundial de Armas, celebrado en Atenas, Grecia; donde terminó con una sequía de casi 40 años sin ver a nuestro país en un escenario mundial.

Su especialidad es el skeet femenino y tiene como meta mejorar el séptimo sitio olímpico que consiguió en París 2024, ahora en Los Ángeles 2028.