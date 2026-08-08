Diablos Rojos gana el primero a Guerreros

DEFIENDEN LA CASA. Con esta victoria Diablos Rojos lidera la primera serie de Playoffs de la Zona Sur, 1-0 sobre Oaxaca, que había sorprendido en los primeros innings. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México demostró que ir abajo en el marcador por siete carreras no es definitivo. Y menos en Playoffs. Y ni pensarlo en casa, el Estadio Alfredo Harp Helú. Su ofensiva fue capaz de anotar ocho carreras sin respuesta para quedarse con el primer juego de la serie inicial de Playoffs de la Zona Sur en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El héroe, como ha sido en decenas de encuentros, fue el exligamayorista Robinson Canó, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada para colocar el marcador definitivo de 13-11 a favor de los pingos.

“Hemos visto esto muchas veces”, dijo el manager Lorenzo Bundy. “Robi es como los buenos vinos...”, agregó con una enorme sonrisa.

Y es que antes del batazo del exyankee de Nueva York, los escarlatas perdían por una carrera y ya había dos outs en la pizarra.

“Sabe el momento exacto de presentarse. Para él jamás hay presión”, señaló el timonel.

Con esta victoria, Diablos Rojos toma ventaja de 1-0 en la primera serie de Playoffs de la Zona Sur sobre Oaxaca, que había sorprendido durante los primeros innings.

Ataque inicial de Guerreros

La carrera de la quiniela llegó temprano para Guerreros, con el primero en el orden, Luis Barrera, quien se embasó con hit al central y llegó a tercera tras imparable de Yonathan Daza, para posteriormente ser remolcado por Alexi Amarista.

Oaxaca anotó su segunda carrera gracias a un doblete de Mel Rojas Jr., quien llevó a Amarista al plato.

Sin embargo, el cierre de la primera entrada resultó lucrativo para Diablos Rojos, que abrió el orden con cuadrangular de Carlos Sepúlveda, mientras que Franklin Barreto conectó doblete productor que permitió anotar a Carlos Pérez y Julián Ornelas, para colocar el juego 3-2.

Los equipos se presentaron agresivos desde el inicio y en la segunda entrada Guerreros construyó un ataque certero cuando Jorge Flores bateó un poderoso triple que impulsó a Juniel Querecuto y Ricardo Valenzuela, para el 5-2.

Pero Diablos Rojos respondió de inmediato con jonrón solitario del recién llegado Orlando Arcia, quien demostró por qué fue elegido como refuerzo para la ronda de playoffs.

Rally oaxaqueño silencia el Harp Helú

Las mayores emociones para los visitantes llegaron en la cuarta entrada, con un rally de seis carreras anotadas por Luis Barrera, Yonathan Daza, Alexi Amarista, Arístides Aquino, Juan Santana y Juniel Querecuto, producto del bateo oportuno sobre el relevo de Stephen Nogosek, para ampliar la ventaja a 11-4.

A partir de ese momento, los brazos escarlatas lograron enfocarse y colgaron cinco ceros consecutivos, mientras la ofensiva capitalina comenzó a construir una remontada que parecía improbable.

Diablos Rojos anotó dos carreras en la quinta entrada, por conducto de Juan Gamboa y Carlos Sepúlveda; en la sexta se acercó con cuadrangular solitario de Luis Liberato; y en la séptima, Sepúlveda volvió a cruzar el plato gracias a un vuelacercas de Jon Singleton.

La magia de Canó consumó la remontada

Con el juego en la balanza y dos outs en la octava entrada, apareció una vez más la experiencia de Robinson Canó, quien conectó un cuadrangular de tres carreras para desatar la locura en el Estadio Alfredo Harp Helú y completar la espectacular remontada escarlata.

El pitcher ganador fue Jean Carlos Mejía, quien trabajó la séptima y octava entradas, mientras que Tomohiro Anraku se apuntó el salvamento.

La derrota fue para el cerrador de Guerreros de Oaxaca, Enderson Franco.

Lo que sigue

El segundo juego de la serie de Playoffs se disputará este domingo a las 14:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana, donde Diablos Rojos buscará ampliar su ventaja y Guerreros intentará emparejar la eliminatoria.