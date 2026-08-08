México se proclama campeón en Santo Domingo 2026

JCC-Santo Domingo 2026. La delegación deportiva mexicana desfila durante la ceremonia de Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (EFE)

Con México como campeón de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se apagó la flama centroamericana que durante dos semanas iluminó la justa regional, que celebró su primer centenario, con una ceremonia de clausura que se convirtió en un homenaje a quienes hicieron posible la cita centrocaribeña.

Reconocimiento a México

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, subió al templete para recibir el premio otorgado a México como la mejor delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al culminar su participación en el primer sitio del medallero con 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce para un total de 407, cifra récord.

JCC Santo Domingo 2026- Clausura Uziel Munoz y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano Maria José Alcalá celebran el reconocimiento a la delegación deportiva mexicana. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

La titular del COM estuvo acompañada de Uziel Muñoz, Andrea Martínez y Samantha Ortega, tres de los atletas que ganaron medallas para la delegación tricolor en el certamen regional.

Fue en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico de la capital dominicana, donde se llevó a cabo la clausura después de reunir a unos 6 mil 200 deportistas de 37 países participantes.

La despedida estuvo dedicada a atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios y colaboradores, cuya participación fue reconocida por la organización como parte fundamental del desarrollo de los Juegos.

Juan Luis Guerra puso el ambiente

JCC Santo Domingo 2026 -Clausura. Juan Luis Guerra presente en la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El momento musical más esperado estuvo a cargo del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien interpretó, junto al coro “Más que Vencedores”, el tema “Canto a la Patria”, que el multipremiado cantante donó al Estado dominicano en 2006.

Con la despedida de las delegaciones se cerró oficialmente una edición que comenzó el 24 de julio y que contó con competencias en 40 deportes y 53 disciplinas, con 3 mil 244 medallas en disputa, la mayor cantidad en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Algunos de los deportistas que brillaron

A nivel individual destacaron los nadadores mexicanos Celia Pulido, con ocho medallas de oro, y Paulo Strehlke, con cuatro del mismo metal.

Por su parte, las dominicanas Marileidy Paulino y Liranyi Alonso -quien obtuvo 4 medallas de oro- también dejaron huella gracias a sus récords regionales en los 400 y 100 metros del atletismo, sellados bajo el apoyo de su público en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

_Mexicana exitosa en Santo Domingo 2026.M_BRIONES Beatriz Briones fue la reina del canotaje centroamericano y del cafribe en Santo Domingo 2026. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

También la mexicana Beatriz Briones, quien obtuvo cinco medallas de oro en canotaje de velocidad, y su compatriota de natación artística María Arellano, quien consiguió el mismo número de preseas de oro en su deporte, realizaron actuaciones remarcables.

Medallero de los XXV JCC Santo Domingo 2026

Pos. País Oro Plata Bronce Total

1. México 1 67 125 115 407

2.Colombia 91 98 77 266

3.Cuba 51 48 56 155

4.Venezuela 49 70 97 216

5.R. Dominicana 46 37 67 150

6.Puerto Rico 34 35 55 124

7.Guatemala 18 32 44 94

8.Panamá 8 8 8 24

9.T y Tobago 6 5 10 21

10.El Salvador 6 4 14 24