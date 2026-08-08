México y EU se disputan el título del Premundial Sub-20 de futbol

Preolímpico Concacaf 2026. Este es el trofeo que se disputarán las selecciones de México y Estados Unidos. (Foto especial)

Las selecciones de México y Estados Unidos disputarán este domingo la Final del Campeonato Sub- 20 de la Concacaf, después de superar sus respectivas semifinales.

El equipo tricolor logró su calificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 por lo que volverá a una justa olímpica después de no calificar a la cita en París 2024.

El equipo mexicano remontó para vencer 2-1 a Canadá; mientras, el conjunto estadounidense derrotó 2-0 a Costa Rica. El encuentro definirá al campeón del torneo regional y tendrá como escenario el Estadio Banorte en la ciudad de Monterrey.

México llegará al partido con dos objetivos internacionales ya asegurados. El conjunto nacional consiguió su clasificación al Mundial Sub- 20 del 2027 y el boleto olímpico a Los Ángeles 2028 con su triunfo ante la selección de Canadá.

El pase quedó asegurado porque Estados Unidos, como país anfitrión de la justa olímpica, ya cuenta con boleto, por lo que la plaza disponible de Concacaf corresponde al otro finalista.

En su camino a la final, México venció 4-0 a Panamá en los cuartos de final y posteriormente confirmó su clasificación olímpica con el triunfo sobre Canadá. Por su parte, Estados Unidos se hizo del pase mundialista al imponerse a Guatemala 3-1 en los cuartos de final; mientras que el boleto olímpico ya lo tenía asegurado al ser anfitrión.

La Final será una réplica de la que se vivió en la edición del 2024, en donde la escuadra tricolor se alzó campeona por marcador de 2-1. Estados Unidos va por su tercera corona mientras México busca su 15vo título.

La Final del Premundial Sub- 20 de Concacaf se disputará el domingo 9 de agosto de 2026, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.