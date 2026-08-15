Diego Rossi impulsa goleada de Monterrey a FC Juárez

Liga MX Apertura 2026- Monterrey - FC Juárez. Diego Rossi trascendió en la goleada del Monterrey al FC Juárez. (Agencia EFE)

El uruguayo Diego Rossi convirtió un gol y dio dos asistencias para encabezar este sábado la goleada de Monterrey por 6-1 sobre Juárez, resultado que puso a los regios en el liderato del torneo Apertura mexicano en la cuarta jornada.

Los Rayados fueron mejores en su estadio y lo confirmaron con anotaciones de Rossi, de los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, del mexicano Orbelín Pineda y del belga Hugo Cuypers. Descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

Monterrey, dirigido por el argentino Matías Almeyda, impuso condiciones pronto y en el minuto 6 tomó ventaja con un remate de zurda al ángulo de Orellano a pase de Rossi, quien puso el 2-0 en el 15, a pase de Ricardo Chávez.

Un error de la defensa le costó al Juárez recibir un gol más, convertido por Cuypes.

Estupiñán anotó por el Juárez en el 32, a pase del panameño José Luis Rodríguez, pero los regios retomaron la ventaja con una diana de derecha de Pinada, en el 45+3.

En la segunda mitad, el Monterrey siguió con su propuesta ofensiva y en el 62 se escapó 5-1 con un gol de derecha de Ocampos, quien se confirmó como líder de los anotadores en el campeonato, con cinco dianas.

Todavía en el minuto 92, Rodríguez anotó de cabeza en un tiro de esquina para cerrar la cuenta.

Con el triunfo, los Rayados de Almeyda suman 9 puntos, 2 más que América, Toluca y Tijuana. Juárez se hundió en el último puesto sin sumar.

En la programación sabatina Toluca empató sin goles con Atlante y dejó ir la posibilidad de pasar al primer lugar. EFE