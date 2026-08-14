México continúa su paso invicto en el Mundial de Flag Football

Mundial de Flag Football 2026. La selección mexicana se enfrentará este sábado a la de España por el pase a semifinales. (Foto especial)

Los equipos mexicanos femenil y varonil terminaron la fase de grupos invictos en el Mundial de Flag Football que se celebra en Düsseldorf, Alemania y este sábado buscarán uno de los dos boletos olímpicos por rama para Los Ángeles 2028.

El representativo femenil derrotó 14-12 a Italia en el último encuentro de la fase de grupos y se instaló en los cuartos de final en los que enfrentará a España y si gana irá contra el ganador del partido Canadá-Austria por el boleto olímpico en el segundo encuentro de la jornada.

Si México pierde las semifinales aún no estaría todo perdido en cuanto a la clasificación olímpica, si Estados Unidos avanza a la final se libera el segundo boleto para el ganador del tercer lugar.

El equipo tricolor varonil también continuó su paso perfecto con un gran inicio ofensivo, aunque la segunda mitad se complicó un poco salió avante al derrotar 38-32 a Suiza.

En los cuartos de final se enfrentará a Panamá. En caso de ganar competiría con el ganador de Estados Unidos-Japón en semifinales, en el que también se juegan el pasaje olímpico.

En caso de perder las semifinales tampoco estaría todo perdido en cuanto a la clasificación olímpica, si Estados Unidos avanza a la final se libera el segundo boleto para el ganador del tercer lugar.

Partidos 15 de agosto 2026:

México femenil

México vs España/cuartos de final (1:15 hrs)

Si gana enfrentará al ganador de Canadá-Austria por el boleto olímpico (8:45 hrs)

México varonil

México vs Panamá/cuartos de final (05:00 hrs)

Si gana enfrentará al ganador de Estados Unido-Japón por el boleto olímpico (11:15 hrs)