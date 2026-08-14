¿Jugará Gilberto Mora el fin de semana? Fecha, horario y dónde ver el próximo partido de su equipo

Gilberto Mora ¿Jugará este domingo contra el Cruz Azul? (cuartoscuro)

Gilberto Mora no fue parte de la convocatoria de Xolos de Tijuana ante Portland Timbers en la última Jornada de la Leagues Cup, en el que los Timbers vencieron a los Xolos 3-1. Esto llevó a especulación sobre su posible descanso en el juego que disputará el conjunto tijuanense contra Cruz Azul el próximo domingo.

¿Jugará Gilberto Mora en la Jornada 4 de la Apertura 2026?

Todas las predicciones de sitios deportivos apuntan a que veremos a Gilberto Mora disputar contra la Máquina Celeste, la cual lleva desventaja al no contar con Carlos Rotondi, Gonzalo Piovi ni Willer Ditta.

Muy posiblemente la exclusión de Mora en el último partido de la Leagues Cup se debió a que el equipo quedaría fuera de la fase eliminatoria incluso si ganaba el partido, por lo que era mejor opción reservar la energía de su mediocampista estrella para el torneo de Apertura 2026, en el cual Xolos están posicionados en segundo lugar con dos victorias, un empate y ninguna derrota.

El partido entre los Xolos y Cruz Azul se disputará el domingo 16 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Caliente.