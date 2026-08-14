Isaac del Toro tendrá acción en la Clásica de Hamburgo

Más acción del Torito. Isaac del Toro competirá el domingo en la Clásica de Hamburgo sobre una distancia de 206 kilómetros. (Foto especial)

El ciclista mexicano Isaac del Toro vuelve a la competencia este domingo 16 de agosto cuando participe en la Clásica de Hamburgo, en Alemania, lo confirmó este viernes su equipo el UAE Team Emirates-XRG en sus redes sociales.

Del Toro se presenta en la carrera alemana después de lograr un histórico tercer lugar en su debut en el Tour de Francia 2026.

Para el mexicano será la segunda vez que participe en esta competencia que consta de un recorrido de 206 kilómetros, con salida en Buxtehude y llegada en Mönckebergstraße, en Hamburgo. En su debut en 2025 en este recorrido terminó en el sitio 42.

Al ciclista de Ensenada le acompañarán en la Clásica de Hamburgo, Filippo Baroncini, Mikel Norsgaard Bjerg, Cosnefroy Benoit, Rune Herregodts, Antonio Morgado y Florian Vermeersch.

El pedalista mexicano buscará continuar con su temporada sobresaliente en la que ha conquistado triunfos en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, subió al podio en la Strade Bianche.

Entre todo lo anterior, destacó su tercer sitio en el Tour de Francia en la clasificación general, consiguió la victoria en la segunda etapa y fue primer sitio en la clasificación de jóvenes.

Después de competir en Hamburgo, Isaac del Toro centrará toda su atención en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.