Scottie Scheffler apunta a su segunda victoria de la temporada

FedEx St. Jude Championship. Scottie Scheffler jugará la última ronda con Sam Burns y Sungjae Im. (Foto especia)

Scottie Scheffler se repuso de un inicio complicado en su tercer recorrido en el FedEx St. Jude Championship y terminó por firmar una tarjeta de 68 (-2) que dieron al número uno del mundo una ventaja de dos golpes sobre Sam Burns y Sungjae Im, quienes comparten el segundo sitio de la clasificación en Memphis.

Para la última ronda del domingo, se anticipa que habrá mucha emoción, en la que Scheffler intentará acabar con una racha de cinco segundos puestos y otros cinco resultados entre los cuatro primeros, La única victoria que ha obtenido este año fue en el primer torneo del 2026.

Scheffler marcha con un acumulado de 197 golpes (-13) y jugará el domingo en el grupo final con Burns, su amigo más cercano en el golf, quien volvió a meterse en la pelea con un 62, la más baja de la jornada que le permitió ascender 17 puestos.

El domingo también podría ser el momento de Sam Burns, quien se ha quedado cerca en el US Open y el Abierto Británico, sin victorias de las cuales jactarse. Será la primera vez que jueguen emparejados en el grupo final.

“Siempre es un poco raro, porque quiero muchísimo que a él le vaya bien y creo que él quiere lo mismo para mí”, expresó Scheffler. “Mañana (hoy) saldremos ahí, jugaremos nuestro juego y veremos dónde terminan las cosas al final del día. Será competencia como siempre. “Será divertido estar ahí con mi amigo, pero al mismo tiempo también es un poco raro”.

A Sungjae Im no se le puede descartar en su lucha por el título de este torneo de playoffs, después de su ronda de 67 el sábado está empatado con Burns con un total de 199 golpes (-11).

A cinco golpes del líder Scheffler se localizan empatados al cuarto sitio, el campeón de la FedEx Cup Tommy Fleetwood (68) y Jake Knapp (67), ambos con 202 (-8).

Nico Echavarría se defiende

El colombiano Nicolás Echavarría firmó una tarjeta de 71 golpes y perdió ocho posiciones cayendo hasta la casilla 13 con suma de 205 (-5).

Echavarría comenzó como el número 41 de la FedEx Cup, que no solo le daba entrada al FedEx St. Jude Championship, sino también al segundo certamen de los playoffs, el BMW Championship, que se jugará desde el 20 de agosto en el Bellerive Country Club de San Luis.

Jordan Spieth dio otro paso atrás y se preparó para otro domingo en el TPC Southwind cargado de mucha tensión. Spieth está en el puesto 54 de la FedEx Cup, y sólo los 50 primeros avanzan al BMW Championship la próxima semana en los playoffs.

El Top 50 es la meta del fin de semana

El top 50 es el número mágico esta semana porque esos jugadores tienen asegurado entrar en todos los eventos ‘signature’ de 20 millones de dólares el próximo año. Spieth, que abrió con 65, no hizo birdies hasta el hoyo 11 en su ronda de 72, que lo hizo caer de un empate por el quinto puesto a compartir el 1decimonoveno, lo que, según las proyecciones, lo dejaría fuera del top 50.

No es el único. Brian Harman llegó en el puesto 65 y firmó 69. Estaba empatado en el sexto lugar y necesitaba subir algunos puestos para avanzar.