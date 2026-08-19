Fórmula E, entre azul y buenas noches...

MONOPLAZAS DE FÓRMULA E. By Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, (Steffen Prößdorf)

La primera carrera de la Formula E se dio en 2014, luego de tres años de desarrollo, pruebas y fabricación de los monoplazas eléctricos. Han sido 12 temporadas de lucha por consolidarse en el escenario mundial del automovilismo, y a pesar de que cuentan con el aval de FIA como uno de sus campeonatos mundiales, en el aficionado mexicano aún no se vislumbra como una de las series más relevantes del orbe. Sí, los seguidores llenan el Foro y las tribunas principales del Autódromo Hermanos Rodríguez, y hacen de la carrera una fiesta colorida, pero, seamos serios, ¿con qué evento no lo hacemos? Los llenos obedecen más a la parafernalia creada por la Formula 1 para “asistir a las carreras” y al cierre de actividades con un concierto musical de algún artista famoso y/o de renombre, que por el interés de los miles de asistentes por el aspecto deportivo (que obviamente existe en algunos, no debemos generalizar)...

BANDERA VERDE…

Así, el pasado fin de semana se llevó a cabo un cierre más de temporada, en Inglaterra, con una ronda de dos carreras, en Londres, y el huso horario no ayudó para que los fans mexicanos pudieran seguir las actividades. El campeón, por segundo año, fue el alemán Pascal Wehrlein, y Jaguar se llevó los honores como equipo. El nivel de pilotos es destacado, con volantes que incluso formaron parte de la parrilla de Fórmula 1, como el propio Pascal Wehrlein, Nyck de Vries, Sébastien Buemi, Lucas di Grassi y Jean-Éric Vergne; sin embargo, el aficionado promedio no logra engancharse a la serie para darle seguimiento carrera tras carrera y eso se debe, en parte, a aspectos muy puntuales, como el primer mensaje con el que se ligó el campeonato: ser una serie de “autos eléctricos”. Los fans quieren ver carreras, rebases, ruido de los motores, peleas. El aspecto “ambiental” alimenta el alma, pero no la sed de automovilismo...

ENTRADA A PITS…

A ello se le suma el peso de la televisión. A diferencia de la Formula 1, donde las televisoras dan gran cobertura, en la Formula E no existe una certeza sobre quién transmite cada e-Prix, y aunque algunas de las sesiones son gratuitas en streaming, se ignoran los canales y horarios. Finalmente (y lo que pienso que es el mayor peso), no tenemos un representante en la categoría. Mientras en la Formula 1, Sergio Pérez se convirtió en uno de los mayores protagonistas, ganador de Grandes Premios y hasta subcampeón mundial, en la Fórmula E la carencia de un mexicano hace que la serie se sienta distante, ajena. No hay una conexión emocional directa, como sucedió con Adrián Fernández en CART, o ahora mismo con Pato O’Ward en la IndyCar Series. Y eso, es mucho más complicado “de arreglar”. Por lo pronto la serie tendrá una carrera más en nuestro país, como una de sus primeras rondas de la próxima campaña; será en enero, de nueva cuenta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y ya veremos qué hacen para solidificar el vínculo con nuestra afición…

SALIDA DE PITS…

Donde no es necesario hacer nada para tener mayor vinculación con el fan mexicano es en Formula 1, que este fin de semana regresa a la acción luego del famoso “parón del verano”. Ha sido un largo mes de sequía, pero finalmente estarán en pista, y en un GP que difícilmente se olvidará. Será la última edición del Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos. Como sabemos, la categoría ha volteado a nuevos mercados, como el trazado callejero de Madrid o el mundo árabe, y trazados como Zandvoort no le significan tanto dinero, con lo que se despedirá este domingo. Pendientes de los diseños de cascos especiales, en particular del local Max Verstappen...

BANDERA A CUADROS…

En el automovilismo norteamericano, NASCAR Cup Series llega a New Hampshire como penúltima ronda de la temporada regular. De los 16 lugares disponibles para el Chase, solo quedan nueve disponibles. Han amarrado su sitio Denny Hamlin, Ryan Blaney, Ty Gibbs, Tyler Reddick, Chase Briscoe, Chase Elliott y Christopher Bell. El mexicano Daniel Suárez sigue en la lucha, en el lugar 13 de la clasificación general, por lo que su meta será cerrar en el Top 10, previo a Daytona, donde se hará el corte final. Buena suerte al regio…

Así las cosas, sobre ruedas...