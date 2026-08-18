¿Quién es Gustavo Goes, el jugador que ficha el América como refuerzo?

Gustavo Goes Gustavo Goes acaba de firmar con las Águilas y puede ser el próximo crack del equipo. (Gustavo Goes)

El Club América está en camino a un título más, el cuadro azulcrema es uno de los mejores en la Liga MX y a pesar de esto, las Águilas ficharon a un joven brasileño llamado Gustavo Goes.

¿Quién es Gustavo Goes, el nuevo refuerzo del América?

De esta forma, el América ya tiene un nuevo refuerzo con el brasileño Gustavo Goes, una de las figuras más destacadas del futbol juvenil de São Paulo y que llega a reforzar el ataque azulcrema.

“¡Solo gracias a Dios por todo lo que estoy pasando! Que sea el comienzo de una gran historia. Vamos, América”, publicó el futbolista en redes sociales.

Gustavo Rodrigues Marcelino Góes nació el 18 de abril de 2008 en Brasil y tiene 18 años, es un delantero que también puede jugar en el medio campo, zurdo y es uno de los mejores goleadores juveniles en su país.

Gustavo Goes jugó en el Sfera FC, institución con sede en Jarinu, São Paulo, por lo que llega a préstamos al equipo capitalino y espera rendir frutos cuanto antes en porterías ajenas.

¿Cuándo debutará Gustavo Goes en el América?

Pero el debut de Gustavo Goes tendrá que esperar, ya que el primero deberá tener algunas semanas de adaptación y seguramente irá a la filial de la Sub-21 del América.

Goes tendría que esperar de tres a cuatro semanas para tomar ritmo, por lo que el duelo ante Cruz Azul el 12 septiembre sería ideal para su debut.

Antes de llegar al América, Gustavo Goes fue Campeón con el Sfera FC en el Campeonato Paulista Sub-17, donde se lució con 20 tantos en 26 juegos, por lo que la directiva de las Águilas del América no dudaron en firmarlo.

Gustavo Góes se mantendrá al lado de Ícaro da Conceição, otro juvenil brasileño que llegó al América procedente del Sfera FC, por lo que será su mentor en estas primeras semanas en Coapa.

De esta forma, parece que el América decidió no tener refuerzos de primer nivel y optaron por traer talento joven, así que las Águilas tienen poco tiempo para traer a un nuevo jugador, si es que la directiva abre la cartera de nueva cuenta.