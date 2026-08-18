¿Por qué Santiago Giménez no firma con el Porto de Portugal?

Santiago Giménez Santiago Giménez busca un nuevo hogar para continuar con su carrera en el futbol. (Mexsport)

Santiago Giménez sabe que si se queda en el Milan no tendrá minutos en el campo, por lo que quiere acelerar su salida y el Porto de Portugal parece ser la mejor opción para continuar en Europa.

¿Por qué el Porto no puede fichar a Santiago Giménez?

Además, el Porto también busca los servicios del mexicano, por lo que Santiago Giménez tiene margen para continuar su carrera, pero hay detalles que afinar para su llegada al nuevo equipo.

Hace unos días, Santiago Giménez se acercaba al FC Porto, pero el AC Milan decidió no aceptar la primera propuesta económica que recibió y prefiere esperar.

Es por esta razón que el Milan decidió no dar paso atrás con sus pretensiones económicas por Santiago Giménez, así que esperarán a que aumenten la oferta.

¿Cuánto ofrece el Porto por Santiago Giménez?

Según un reporte de Gianluca di Marzio, el FC Porto presentó una oferta por el delantero mexicano, pero no convenció a la directiva Rossonera, así que deberán sumar otros millones para enamorar al Milan y soltar a una de sus figuras.

Pero cabe señalar que la llegada de Giménez al Porto sería a préstamo con algunas cláusulas de opción de compra, pero el Milan quiere una oferta similar a los 35 mdd que pagaron por el ‘Bebote’, pero el mexicano está lejos de ese valor.

La fuente afirma que el Porto quiere dar alrededor de 15 mdd, pero primero Giménez deberá cumplir los objetivos del equipo.

Por otra parte, la marcha de Santi Giménez no es la única que se espera en la entidad Rossoneri, ya que Christopher Nkunku también está cerca de irse al RB Leipzig.

Finalmente, el Milan espera una oferta más adecuada por Santiago Giménez, quien ya no entra en los planes de la entidad italiana y sólo esperan una mejor oferta del Porto para soltarlo.