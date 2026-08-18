Gilberto Mora: ¿Cuánto pagará el jugador por su carrera universitaria y dónde estudiará?

Gilberto Mora Gilberto Mora anunció en sus redes sociales que iniciaría sus estudios universitarios. (Mexsport)

Gilberto Mora es la joya que todos los equipos de la Liga MX quieren en sus filas, sin embargo, su próxima parada es Europa, pero él sabe que el estudio es primero, por lo que cursará la Universidad y le costaría varios miles de pesos su educación.

¿En qué Universidad cursará su carrera Gilberto Mora?

De esta forma, Gilberto Mora es el jugador mexicano del momento, pero aún así, sus padres saben que debe recibir la educación Universitaria por lo que ya ‘fichó’ con una institución.

Ahora, Mora no sólo debe preocuparse por fichar con un equipo europeo, sino también, por estudiar y terminar una carrera para tener un futuro, una vez que finalice su carrera en las canchas de futbol.

A sus 19 años, Gilberto Mora anunció en sus redes sociales que iniciaría sus estudios universitarios en la Universidad Anáhuac de Mérida, por lo que una vez que emigre a Europa, seguramente continuará sus clases en línea.

¿Cuánto pagará cada semestre en la Universidad Gilberto Mora?

Además, Mora cursará la licenciatura de Administración de Empresas y empezará su trayecto universitario cuanto antes, por lo que no quiere perder tiempo antes de partir al Viejo Continente.

La Universidad Anáhuac es una escuela privada, fue fundada en 1964 por los Legionarios de Cristo y su costo es elevado.

De esta forma, la carrera que eligió Mora dura tres años y por semestre costaría alrededor de 78 mil pesos mexicanos, aunque podría estar becado y tener un descuento.

En adición, la carrera consta de seis semestres, por lo que si Mora paga el monto completo serían más de 470 mil pesos por su educación Universitaria.