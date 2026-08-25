Leagues Cup 2026: Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final

El torneo entre la Liga MX y la MLS se reanuda con su primera instancia de eliminación directa. Cuatro equipos del futbol mexicano y cuatro de los Estados Unidos se disputan el dominio de Norteamérica tras una fase de grupos que interrumpió el torneo regular del Apertura 2026. Rayados, León, Toluca y América son los equipos que se mantienen en la carrera por traer el trofeo a casa.

Tras concluir la fase de grupos, los cuatro mejores clubes de cada liga se enfrentan para comenzar los cuartos de final. León sorprendió a propios y extraños siendo el único club mexicano que ganó sus tres partidos. América quedó segundo con 7 puntos, mientras que Toluca y Rayados avanzaron por el criterio dela diferencia de goles por encima de Cruz Azul, FC Juárez y Tigres. Ahora, se mantienen representando a la Liga MX en este certamen internacional.

Partidos, fechas y horarios de Leagues Cup 2026 | Cuartos de final

Leagues Cup 2026 Así se disputarán los partidos y llaves de eliminación de la Leagues Cup 2026 a partir de este martes 25 de agosto. Foto: X (@LeaguesCup)

Monterrey vs Chicago Fire FC | martes 25 de agosto (18:30 horas)

Los Rayados son los primeros en salir a escena en estos partidos eliminatorios. El proceso de Matías Almeyda enfrenta su primer gran desafío en un partido de eliminación. Monterrey dominó en algún momento la zona centro y norte del continente y busca regresar a esos días de gloria. Sus rivales serán ‘The Fire’ quienes tuvieron paso perfecto en la fase preliminar y que además marchan como uno de los tres mejores de su conferencia en la tabla de la MLS.

León vs Real Salt Lake | martes 25 de agosto (20:30 horas)

Los ‘Panzas Verdes’ han sufrido torneos decepcionantes en los años recientes, quedando fuera de las liguillas y lejos de las oportunidades reales por el título. Ahora, lograron meterse a estos cuartos de final y tienen la posibilidad de pelear un campeonato internacional que los regresaría a la Concacaf Champions Cup. Su rival será el Real Salt Lake, que fue uno de los pocos equipos que terminó la primera ronda como sólo un gol en contra, poniendo en muestra su capacidad defensiva durante los partidos.

Toluca vs Austin FC | miércoles 26 de agosto (18:30 horas)

Para este día, el torneo continúa con los ‘Diablos Rojos’ de nuevo en acción. El equipo de Antonio Mohamed lució fuerte en casa y logró ganarse un lugar en esta ronda. Ahora, necesita demostrar que puede mantener el nivel jugando fuera. Su rival será uno de los equipos más recientes del futbol de la MLS y busca hacerse de un nombre a pesar del poco tiempo de nacimiento de la franquicia.

América vs Columbus Crew | miércoles 26 de agosto (20:30 horas)

Finalmente, América será el encargado de cerrar las emociones ante un viejo conocido. Las ‘Águilas’ de Guillermo Almada se mantienen como líderes generales de la clasificación en el Apertura 2026 y aparecen con hambre de títulos a pesar de las críticas por el funcionamiento. Los azulcremas saben que cualquier eliminación significa un fracaso y no quieren dejar de competir por todo. Por su parte, Columbus es uno de los equipos ganadores y consolidados del futbol estadounidense con un profundo conocimiento de la Liga MX, por lo que promete ser un choque entre grandes rivales con altas emociones.