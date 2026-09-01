Cuna de Tierra: La vendimia donde convergen el vino, los sintetizadores y Moenia, ¿Cuándo y dónde será?

Cuna de Tierra Cuna de Tierra es una de las ferias de vino más grandes del país. (Cuna de Tierra)

¿Te imaginas escuchar los beats de Moenia, tomar vino y bailar al ritmo de los sintetizadores? Eso más tendrá Cuna de Tierra, una vendimia única y que se celebra una vez al año.

¿Dónde se celebra Cuna De Tierra?

La bodega de Dolores Hidalgo celebra su XIII Vendimia con más de diez horas de vino, gastronomía, arquitectura, catas, DJs y música en vivo. El cierre estará a cargo de Moenia, con un concierto de dos horas bajo el cielo del viñedo.

Moenia tocando cuando cae la noche, una copa de Syrah mexicano en la mano y un viñedo de Guanajuato como escenario. No, el plan no suena nada mal.

Hay fines de semana que empiezan con una reservación y otros que justifican hacer la maleta. El 5 de septiembre, Cuna de Tierra tiene argumentos suficientes para lo segundo.

Pero antes de pensar que estamos hablando simplemente de otra fiesta de vendimia, conviene mirar lo que está pasando alrededor de la copa.

México está bebiendo mexicano

Hace algunos años pedir vino mexicano podría parecer la elección aventurera de la mesa. Hoy sucede exactamente lo contrario.

De acuerdo con cifras del Consejo Mexicano Vitivinícola, 39 de cada 100 botellas que se consumen en México ya son nacionales. El consumo ronda entre 1.3 y 1.5 litros por persona al año y la actividad vitivinícola sostiene más de 300 mil empleos dentro del sector primario.

Hay una nueva generación aprendiendo nombres de uvas, descubriendo regiones y entendiendo que para beber un gran vino ya no hace falta buscar únicamente hacia Rioja, Burdeos, Mendoza o Napa.

Guanajuato quiere un lugar en tu cava

Cuna de Tierra fue la primera vinícola de Guanajuato y ha sido una de las bodegas responsables de poner a esta región en el radar del vino mexicano contemporáneo.

El lugar, además, entiende algo fundamental; el vino sabe mejor cuando todo lo que lo rodea está bien pensado.

La arquitectura de Ignacio Urquiza y Bernardo Quinzaños se integra al paisaje sin competir con él. Tierra, concreto, viñedos y grandes espacios abiertos construyen una de esas postales que hacen difícil decidir si primero quieres sacar el teléfono o pedir otra copa.

El plan: llegar temprano y no tener prisa

La vendimia comienza a las 14:00 horas, y aquí la recomendación es sencilla: reservar buena parte del sábado.

Habrá recorridos por el terruño, catas con enólogos, pisado de uva, degustaciones, restaurantes invitados, mercadito artesanal, DJs y música en vivo.

Es decir, suficiente actividad para pasar más de diez horas ahí sin necesidad de convertir la visita en una carrera de itinerario.

La vendimia funciona mejor de otra manera: caminar, probar, comer, volver a probar y dejar que caiga el sol.

Moenia será un plato fuerte de Cuna de Tierra

Vino y Moenia bajo las estrellas. Si creciste escuchando No dices más, Manto estelar o Ni tú ni nadie, probablemente no necesites demasiadas explicaciones.

El grupo de pop electrónico ofrecerá un concierto especial de aproximadamente dos horas al aire libre, con los viñedos como escenario.

Y hay algo deliciosamente inesperado en la combinación, una de las bodegas mexicanas más reconocidas del momento, arquitectura contemporánea, copas de vino y sintetizadores sonando en medio del campo guanajuatense.

De pronto, ir a una vendimia deja de parecer un plan reservado para entendidos en vino.

Lo que necesitas saber antes de ir

La XIII Vendimia de Cuna de Tierra se realizará el sábado 5 de septiembre de 2026, a partir de las 14:00 horas, en la carretera Dolores Hidalgo–San Luis de la Paz Km. 11, El Rosillo, Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Los accesos comienzan en $1,500 MXN para Jardín; la Zona Fan parte de $2,500 MXN e incluye espacio preferencial frente al escenario; y las Mesas VIP, desde $2,850 MXN por persona, añaden mesa o sala privada con servicio, Pit VIP y estacionamiento preferencial.

Los boletos están disponibles a través de Arema Ticket.

Si buscas una escapada de fin de semana con vino mexicano, buena comida, arquitectura, paisaje y uno de los grupos más reconocibles del pop electrónico nacional tocando al caer la noche, entonces Dolores Hidalgo acaba de darte una muy buena excusa para salir de la ciudad.