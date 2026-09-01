PlayStation Plus septiembre: Sniper Elite Resistance encabeza lista de juegos gratis del mes Conoce cuáles son los juegos disponibles para septiembre en PlayStation Plus (Unsplash)

Con la llegada de septiembre, quienes cuentan con PlayStation Plus podrán disfrutar de nuevos videojuegos, incluido el Sniper Elite Resistance; conoce la lista completa para este mes.

Desde este martes 1 de septiembre podrás disfrutar de cuatro nuevos videojuegos incluidos en tu membresía PlayStation Plus: Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life y Chained Echoes.

Lista completa de juegos de PS Plus para septiembre de 2026: ¿De qué tratan?

Desde videojuegos de disparos con Sniper Elite, juegos de rol con Chained Echoes hasta simulación deportiva en MLB The Show 26, estos son los videojuegos con los que te podrás entretener este mes:

Sniper Elite Resistance: Disponible para PS5 y PS4, en este videojuego podrás adentrarte en el corazón de una Francia ocupada por la guerra. Aquí podrás experimentar la campaña completa en modo cooperativo, además de disfrutar del regreso del modo Invasión del Eje.

Disponible para PS5 y PS4, en este videojuego podrás adentrarte en el corazón de una Francia ocupada por la guerra. Aquí podrás experimentar la campaña completa en modo cooperativo, además de disfrutar del regreso del modo Invasión del Eje. MLB The Show 26: Disponible para PS5, aquí podrás formar tu carrera profesional en el béisbol; a través de este videojuego inmersivo tendrás que ganarte un lugar en la MLB.

Disponible para PS5, aquí podrás formar tu carrera profesional en el béisbol; a través de este videojuego inmersivo tendrás que ganarte un lugar en la MLB. Wobbly Life : Disponible para PS5 y PS4, podrás jugarlo solo o con hasta tres jugadores online; aquí podrás explorar un sandbox de mundo abierto e interactivo. Desde misterios de la isla tropical hasta secretos de la montaña, a través de minijuegos podrás conocer más de este mundo.

: Disponible para PS5 y PS4, podrás jugarlo solo o con hasta tres jugadores online; aquí podrás explorar un sandbox de mundo abierto e interactivo. Desde misterios de la isla tropical hasta secretos de la montaña, a través de minijuegos podrás conocer más de este mundo. Chained Echoes: Disponible para PS4, Chained Echoes es un juego de rol japonés donde un grupo de héroes viaja por Valandis para ponerle fin a una guerra. El videojuego tiene una estética clásica de 16 bits y se desarrolla en un mundo de fantasía.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los juegos de PS Plus de agosto?

Para disfrutar de los videojuegos de septiembre que PS Plus tiene para ti, tendrás más de 30 días, pues estarán disponibles hasta el lunes 5 de octubre de 2026.

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus?: Costo de la membresía

Con PlayStation Plus podrás disfrutar de nuevos videojuegos cada mes, además de acceder a descuentos exclusivos y la posibilidad de jugar online con amigos.

En México, el precio de la suscripción varía según la modalidad, siendo estos los costos de las membresías para este 2026:

Essential : Te da juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, contenido exclusivo, almacenamiento en la nube y Share Play, con un costo aproximado de $156 pesos mexicanos por un mes.

: Te da juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, contenido exclusivo, almacenamiento en la nube y Share Play, con un costo aproximado de mexicanos por un mes. Extra : Además de lo anterior, también ofrece catálogo de juegos y Ubisoft+ Classics, con un costo aproximado de $234 pesos mexicanos por un mes.

: Además de lo anterior, también ofrece catálogo de juegos y Ubisoft+ Classics, con un costo aproximado de mexicanos por un mes. Deluxe: Obtienes los beneficios de las versiones Essential y Extra más el catálogo de clásicos, pruebas de juegos y catálogo de Sony Pictures, con un costo aproximado de $277 pesos mexicanos por un mes.