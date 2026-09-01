¿Cuánto creció el parque vehicular de motocicletas en México en los últimos seis años?

Motocicletas El crecimiento acelerado del uso de motocicletas en México está transformando las necesidades de mantenimiento. (Pixabay)

El crecimiento acelerado del uso de motocicletas en México está transformando las necesidades de mantenimiento de este segmento: Los conductores tienen mayor involucramiento con sus vehículos en comparación con los dueños de automóviles.

Esto se debe a que en gran medida se han convertido en sus herramientas de trabajo, por el boom de empleos que se basan en las ventajas de movilidad que brindan estos vehículos.

¿Cuánto creció el parque vehicular de motocicletas en México en seis años?

En tan solo seis años, el parque vehicular de motocicletas en México aumentó 11.9 millones de unidades, con un crecimiento anual de 19.2%, frente al 1% registrado por los automóviles, de acuerdo con cifras de la Integrate Data Facts (IDF).

Este comportamiento también se refleja en el mercado laboral: Durante el primer trimestre de 2026, la fuerza laboral de conductores de motocicleta alcanzó las 425 mil personas, consolidando a este segmento como uno de los principales impulsores de la movilidad urbana.

En respuesta a esta evolución, Quaker State presentó Power Rider Semisintético 10W-40, un nuevo lubricante diseñado para brindar mayor protección, desempeño y durabilidad a las motocicletas que recorren diariamente las calles de las ciudades.

Este producto se adapta a los requerimientos de conducción de los conductores y fortalece la oferta de la marca para un mercado en constante expansión.

“Realmente este producto trae todo un sustento, primero, en entender las necesidades de estas motos. Son motos con mucha mayor exigencia, son motos con mucho mayor uso. De ahí, con toda esta información, nosotros lo que hacemos es pasar con el equipo técnico a realmente ver cómo, a través de la fórmula correcta, podemos realmente entregar es, es o cubrir estas necesidades”, dijo Mónica Cabrera, gerente de portafolio de vehículos ligeros de CS Shell & Quaker State México.

Mejores productos para mayor durabilidad de una motocicleta

Los dueños de motocicletas son una población que busca productos que respondan a sus necesidades y que les permitan proteger una herramienta que forma parte de su vida cotidiana.

Bajo este contexto, el producto que fue lanzado ofrece una formulación enfocada en brindar protección al motor, otorgando un funcionamiento confiable y consistente.

“De ahí que por eso podemos hoy decir que este producto, al estar alineado con las necesidades del consumidor, con una fórmula probada, ganadora, con muchas certificaciones también que son importantes para nosotros, pues realmente hoy podemos hablar de prolongar la vida útil de los motores bajo los estándares que, que implica cada uno de ellos, pero también de entregarles potencia, rendimiento y, como les decía, controlar las temperaturas también, que su misma moto puede tener”, expresó.

Uno de los principales atributos del nuevo lubricante es su tecnología semisintética, que combina aceites minerales de alta calidad con componentes sintéticos para brindar una mayor resistencia a las altas temperaturas, reducir el desgaste del motor y favorecer un funcionamiento más eficiente durante recorridos exigentes.

Además, incorpora la tecnología de Esferas Fusion Tech, diseñada para contribuir a la limpieza del motor, controlar contaminantes y mantener la estabilidad de la viscosidad durante toda la vida útil del lubricante.

Como parte de esta evolución, Quaker State presenta Power Rider Semisintético 10W-40 en un nuevo formato de un litro, pensado para responder a los hábitos de mantenimiento del motociclista urbano y facilitar los cambios de aceite de acuerdo con las demandas reales de uso.

El desempeño de este aceite está respaldado por la certificación JASO MA2, Japanese Automotive Standard Organization (JASO) uno de los estándares internacionales más reconocidos para lubricantes de motocicletas, lo que garantiza un desempeño confiable y una protección superior para motores de cuatro tiempos.