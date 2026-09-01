Herschel X Lego: Esta es la colaboración ideal para el regreso a clases

Lego X Herschel La colección incluye una selección de mochilas, cangureras, bolsas de viaje y accesorios. (Herschel)

Este regreso a clases, los pequeños y no tanto buscan las mejores colaboraciones para asistira clases, es por eso que la unión entre dos marcas icónicas da vida a una edición especial que celebra la creatividad, el diseño y la imaginación: Herschel X Lego.

¿Cómo es la colección Herschel X Lego?

De esta forma, Herschel, reconocida por su diseño funcional y contemporáneo, presenta su nueva colaboración con Lego, una colección especial que combina el ADN creativo de ambas marcas para ofrecer mochilas, bolsos, accesorios y artículos de viaje inspirados en uno de los universos más emblemáticos del mundo.

Diseñada para quienes buscan expresar su personalidad a través del diseño, la colección incorpora elementos gráficos inspirados en Lego, detalles exclusivos y la funcionalidad característica de Herschel, ofreciendo productos pensados para acompañar el día a día con estilo, organización y durabilidad.

Esta colaboración celebra la creatividad como un lenguaje universal, invitando a personas de todas las edades a llevar consigo el espíritu de construir, explorar e imaginar nuevas posibilidades.

¿Qué productos incluye la colección Herschel X Lego?

La colección incluye una selección de mochilas, cangureras, bolsas de viaje y accesorios, desarrollados con materiales de alta calidad y detalles exclusivos que distinguen esta edición especial.

Entre sus principales características destacan:

Diseño exclusivo inspirado en el universo Lego .

. Funcionalidad y organización para el uso diario.

Materiales resistentes y acabados premium.

Modelos para niños, jóvenes y adultos.

Edición especial para coleccionistas y amantes del diseño.

La colección Herschel x Lego estará disponible en Liverpool, El Palacio de Hierro, Herschel.com.mx