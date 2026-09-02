Lauren Olivares arribará en 2027 al LPGA Tour

Epson Tour 2026. La mexicana Lauren Olivares ya está con un pie en el LPGA Tour de la próxima temporada. (Epson Tour)

Con tres torneos por jugarse en la temporada, la golfista mexicana Lauren Olivares ya se ha asegurado de un lugar en el LPGA Tour en 2027, luego de marchar en el segundo sitio de la clasificación general en la carrera por las tarjetas del Epson Tour al máximo circuito del golf profesional femenino en los Estados Unidos.

Olivares de 22 años y novata de la temporada en el Epson Tour (gira de ascenso) suma un acumulado de 2128.817 unidades, luego de ser desplazada del primer sitio de la clasificación general el domingo anterior, por la malaya Mirabel Ting de 20 años y quien suma 2201.296 unidades tras dos victorias en la gira, por una de la mexicana.

Una victoria en la temporada

Lauren ha jugado 16 torneos y en todos ha librado el corte sumando 11 Top 10. De ellos 8 Top Five que incluye su victoria en el Great Lakes Championship en Highlands el pasado 21 de junio.

La golfista mexicana ha tenido una temporada gratificante luchando también por el título de Novata del Año, que desde el domingo anterior entró al desquite la malaya Mirabel Ting.

Olivares, que jugó a nivel universitario en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ha dicho que se enfoca en disfrutar su juego antes de ver en cómo va en las estadísticas. El objetivo final es terminar entre las 15 primeras en la clasificación de puntos para obtener la membresía del LPGA Tour para la temporada 2027.

En el tercer lugar en la clasificación en la carrera por las tarjetas al LPGA Tour se localiza la estadounidense Kaleiya Romero con 1714.509 unidades, por lo que la disputa por el primer sitio seguirá entre la mexicana Olivares y la malaya Ting. Entre ambas solo hay 72.479 unidades a favor de Ting.

Solo restan tres torneos por jugarse

El Epson Tour tendrá esta semana de descanso antes de viajar a Alabama para el Guardian Championship a jugarse del 11 al 13 de septiembre en el Senator Course en Prattville.

Inmediatamente después vendrá Murphy USA en el Dorado Shootout a jugarse en el Mystic Creek Golf Club del 18 y 20 de septiembre.

La temporada de la gira de ascenso culmina con el Epson Tour Championship programado del 1 al 4 de octubre en el Indian Wells Golf Resort. Al finalizar el evento se repartirán las 15 tarjetas al LPGA Tour y se condecorará a la Jugadora del Año y Novata del Año.

En los torneos que restan a Lauren Olivares no bajará la guardia para hacer realidad su sueño de acompañar a Gaby López en el LPGA Tour en 2027.