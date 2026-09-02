Lionel Messi: ¿En qué equipo español jugarán los hijos de la ‘Pulga’?

Lionel Messi Lionel Messi firmó con un equipo de España como nuevo propietario hace unos días. (Mexsport)

Lionel Messi quiere dejar su semilla en el futbol, es por eso que ya dejó fichar a sus hijos con un equipo de España y serán el legado que deje la ‘Pulga’ en el balompié mundial.

¿En qué equipo jugarán los hijos de Lionel Messi?

De esta forma, Lionel Messi ya escribe un nuevo capítulo fuera del terreno de juego y luego de dejar a la Selección Argentina, ahora, se enfocará en el desarrollo de sus hijos en el futbol.

Para ellos, Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario de la Unió Esportiva Cornellà, club catalán militante de la Tercera RFEF en España, equipo que acaba de fichar a los hijos de Messi.

Ahora que es el nuevo dueño Messi, posó con la camiseta del Cornellà acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes ya son parte de la institución para su ‘desarrollo’ en el balompié.

¿Por qué Messi compró al Unió Esportiva Cornellà?

Además, la llegada de Messi al Unió Esportiva Cornellà es para fortalecer la estrategia patrimonial y directiva, además que lo prepara para ser parte de un consorcio futbolístico.

El UE Cornellà fue fundado a mediados del siglo XX en Cataluña, el club cuenta con una línea para reestructurar la institución y potenciar el desarrollo de talento joven para edificar un proyecto deportivo, en el cual quiere participar la ‘Pulga’.

Finalmente, Lionel Messi comienza a mover sus piezas en el Unió Esportiva Cornellà, donde fungirá como directivo y quiere desarrollar a sus hijos para su futuro en el futbol mundial.