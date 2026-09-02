¿Quién es Jonathan Gómez, el mexicano que firma contrato con un equipo de Alemania en el último día de fichajes?

Jonathan Gómez El jugador mexicoamericano ha sido seleccionado por ambas naciones en el pasado. (vflosnabrueck)

Los mexicanos continúan su andar por Europa, ahora, otro elemento tricolor alcanzó a fichar antes del cierre de fichajes en el Viejo Continente y jugará en Alemania, por lo que Jonathan Gómez ya está viajando hacia su nuevo destino.

¿En qué equipo jugará el mexicano Jonathan Gómez?

De esta forma, el mexicoamericano Jonathan Gómez emprenderá una nueva etapa profesional en Alemania para continuar con su desarrollo futbolístico y tomar más experiencia.

Así, Gómez deja temporalmente las filas del PAOK de Grecia para unirse al VfL Osnabrück de la Bundesliga 2, la cual es la segunda división del balompié germano.

Ahora, la directiva del VfL Osnabrück ya confirmó el fichaje y esperan que el jugador mexicano sea de impacto inmediato, para que ayude a buscar el ansiado pase a la primera división.

Por otra parte, el PAOK cedió al jugador bajo la modalidad de préstamo por una sola temporada, ya que quieren darle desarrollo en otra liga y se forme con los teutones.

Además, Jonathan Gómez firmó una extensión de contrato con el PAOK de Salónica hasta el 30 de junio del 2028 antes de partir a Alemania, por lo que no lo dejarán ir tan fácilmente.

¿Quién es Jonathan Gómez, el mexicano que jugará en Alemania?

En adición a esto, Jonathan Gómez nació en Texas, jugó en la academia del FC Dallas, lo que le permitió representar a las categorías inferiores de la selección de Estados Unidos también.

Pero debido a que su ascendencia es mexicana, también puede representar a la Selección Tricolor, por lo que podría ser un referente en un futuro.

Además, el zaguero cuenta con apariciones en ambos combinados, por lo que no se ha decantado por ninguna selección y será en un futuro donde defina esta situación.

Finalmente, Jonathan Gómez se mantiene en la posibilidad de tramitar el One Time Switch ante la FIFA para cambiar de representación nacional, por lo que puede ser uno de los considerados por Rafa Márquez en un futuro cercano.