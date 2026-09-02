Rafael Jódar, la estrella española, eliminado del US Open

¡Sorpresa! en Flushing Meadows. Rafael Jódar pagó la novatada en el US Open al ser eliminado por el chino Yunchaokete Bu, 124 del mundo. (EFE)

La nueva joya española del tenis Rafael Jódar no pudo superar su debut en el cuadro principal del US Open 2026, fue derrotado de manera inesperada por el chino Yunchaokete Bu.

Jodar de 19 años y actual número 13 del ranking ATP fue despido del último torneo de Grand Slam de la temporada por Bu, número 124 del mundo, con parciales de 6-2, 6-1 y 6-1 en Flushing Meadows.

La lluvia obligó a suspender el partido cuando Jódar ya se encontraba en desventaja, y al reanudarse, no logró encontrar su mejor versión.

Además, el rival de Jódar cambió de último momento: originalmente debía enfrentar al australiano Thanasi Kokkinakis, quien se retiró por lesión, permitiendo el ingreso de Bu como ‘lucky loser’ tras haber sido eliminado en la fase previa.

US Open 2026. La nota del día se la llevó el chino Yunchaokete Bu, 124 del ranking ATP. (EFE)

El joven español que llegaba como uno de los grandes favoritos para el US Open tras una temporada en ascenso meteórico, mostró un juego impreciso y falto de ritmo. Acumuló errores no forzados y no encontró respuestas tácticas ante el sólido desempeño de Bu, quien jugó sin fisuras.

Pese a la eliminación temprana de Rafa Jódar, su temporada ha sido calificada como “explosiva”. El español comenzó el año en el puesto 168 del ranking ATP y ha llegado a ser número 11º en agosto.

Entre sus logros más destacados figuran el título en Marrakech, la final en el ATP 500 de Washington y las semifinales en el Masters 1000 de Canadá, además de los cuartos de final en Roland Garros.

La eliminación de Jódar en la primera ronda del US Open 2026 representa un tropiezo inesperado para una de las figuras emergentes del tenis mundial. Sin embargo, este revés podría ser solo una etapa más en su proceso de aprendizaje y consolidación en el circuito profesional.