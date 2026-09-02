Tadej Pogacar recibe alta médica tras operación de clavícula

El doble campeón mundial a rehabilitación. Tadej Pogacar abandona el Hospital en Barcelona tras su operación en la clavícula. (Foto espec)

El ciclista esloveno Tadej Pogacar recibió el alta médica este miércoles tras ser operado el pasado lunes en Barcelona de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, según informó ‘La Gazzetta dello Sport’.

Pogacar se dejó ver, en una breve instantánea y en la que incluso se dio el lujo de posar, por primera vez tras haber sido operado con éxito y haber abandonado Barcelona. La fotografía la ha compartido Urska Zigart, ciclista y pareja del cinco veces ganador del Tour de Francia. En ella, se puede ver a Tadej Pogacar sin collarín, pero sí con un cabestrillo.

En la instantánea publicada en una ‘story’ de la red social Instagram, se puede ver a Pogacar sin collarín y con un cabestrillo tras haber sido operado de esa fractura de la clavícula izquierda que se produjo durante su caída en la Vuelta.

El doble campeón del mundo está de pie. Primera imagen de Tadej Pogacar (d) al salir de un Hospital en Barcelona, publicada en la cuenta de Instagram de Urska Zigart, ciclista y pareja del esloveno. (Foto especial)

A consecuencia de la caída, Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando iba líder.

Aún se desconoce cuándo el esloveno podrá volver a subirse a la bicicleta y si podrá estar en el Mundial de Montreal.

Joxean Fernández Matxin dejó claro a Eurosport que la operación de clavícula de Tadej Pogacar tras abandonar la Vuelta a España 2026 “ha salido favorablemente”.