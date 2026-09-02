Toluca vence al León y está en la final de la Leagues Cup

Toluca elimina al León. Jugadores del Toluca celebran su pase a la final de la Leagues Cup 2026. (EFE)

Los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas anotaron los tantos con los que el Toluca venció 2-0 al León, ambos equipos del futbol mexicano, para clasificar a la final de la Leagues Cup 2026.

En el primer tiempo el duelo ofreció un intenso ida y vuelta.

Por el León, los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo fueron los referentes ofensivos; por Toluca, el brasileño Helinho fue el hombre más peligroso.

En el minuto 41, los Diablos Rojos tomaron ventaja en un tiro de esquina que el guardameta Óscar García rechazó hacia el centro, donde Federico Pereira encontró el balón para disparar pegado al poste y celebrar el 1-0.

En el segundo lapso el León intentó adelantar líneas, pero le faltó profundidad.

Toluca aprovechó y selló el 2-0 en el 69 en un contragolpe en una jugada que inició Federico Viñas, cedió a Roberto Díaz Price, quien le regresó el balón dentro del área al uruguayo, que fusiló al guardameta.

Dos expulsados

En el 75 fue expulsado el colombiano Jhohan Romaña, del León. En el minuto 89 Bruno Méndez, del Toluca, también vio la tarjeta roja.

El Toluca se medirá, el próximo domingo, en el duelo por el título del certamen al ganador de la otra semifinal entre el América y el Monterrey.